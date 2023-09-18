Погорельцам перед получением выплат приходится подписываться под уведомлениями о запрете стройки в Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Курганских погорельцев из микрорайона Смолино заставляют перед получением выплат подписывать документы, что они уведомлены о запрете строительства домов на прежних местах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из пострадавших в майских пожарах. Ранее власти ввели запрет на стройку жилья в Смолино из-за затопляемости.

«Власти заставляют подписывать документы, что мы уведомлены о запрете капитального строительства в Смолино. А если мы не хотим подписываться, то нам откажут в выплатах? Вот думаю еще подписываться мне или нет», — рассказал погорелец.

По словам юриста Якова Сидорова, несогласие подписывать документ об уведомлении о запрете капитального строительства не является основанием для отказа в соответствующей выплате. «Погорельцы могут написать заявление по такой же форме, но без всех этих разъяснений по поводу запрета строительства. Такие случаи уже были, все получали свои выплаты», — отметил Сидоров.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Информация дополнится после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти запретили строить дома в сгоревшем Смолино. Данное решение было принято из-за того, что микрорайон находится в затопляемой зоне. Вместо капитальных строений погорельцам было разрешено возводить только дачные домики. Позже сообщалось, что жители Кургана уличили мэрию в нарушении запрета на стройку. По их словам, администрация выдавала разрешения, несмотря на введенные ограничения.

Погорельцам перед получением выплат под подпись уведомляют о том, что им нельзя строить дома в Смолино Фото: читатель URA.RU