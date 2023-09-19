В Тюменской области на военную подготовку подростков потратят миллионы рублей

В Тюменской области более 1 300 подростков и представителей молодежи пройдут обучение по программам подготовки к военной службе за счет областного центра «Аванпост», на общую сумму в 3,2 млн рублей. Информация содержится в закупках учреждения.
«Оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для допризывной молодежи Тюменской области, содержащих компонент подготовки к военной службе (специализированные группы добровольной подготовки к военной службе). Заказчик: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания „Аванпост“. Общая сумма закупок: 3 215 220 рублей», — говорится в документах аукционов.
«Аванпост» заплатит учреждениям допобразования в городах и районах Тюменской области. По контрактам они должны несколько месяцев заниматься подготовкой подростков и молодежи.
В большинстве муниципальных образований возраст учеников составляет от 14 до 20 лет. Исключением стала Тюмень: в столице области будут обучать ребят 10-20 лет.
Центр оплатит курсы для молодежи в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме, Ярковском, Упоровском, Тобольском, Ишимском, Абатском, Тюменском, Казанском, Голышмановском и Викуловском районах. Всего занятия охватят 1 307 человек. Что конкретно будет входить в программы в документах не указано. URA.RU направило запрос в «Аванпост», ответ ожидается.
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