Курганскую многодетную мать наказали за фиктивный брак с мигрантом

Жительница Катайска попала под суд из-за фиктивного брака Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Многодетную мать из Катайска Курганской области наказали за фиктивный брак с гражданином Таджикистана. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд признал женщину виновной в фиктивном браке, который был заключен с гражданином Таджикистана. По приговору ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев (условно)», — указано в материалах, опубликованных на сайте Катайского районного суда.

В судебном акте говорится о том, что мать троих малолетних детей решилась на фиктивный брак с мигрантом из-за денег. Мужчина обещал ей выплачивать по три тысячи рублей в месяц, но обманул. Женщина свою вину признала и на суде раскаялась. В подтверждение этого она купила наборы для творчества в ГБУ «Центр помощи детям» на сумму 2 тысячи 720 рублей.

Ранее жительницу Кургана наказали за фиктивный брак с уроженцем Афганистана. Он пытался незаконно получить гражданство России.