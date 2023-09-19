19 сентября 2023

Курганскую многодетную мать наказали за фиктивный брак с мигрантом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, суд
Жительница Катайска попала под суд из-за фиктивного брака Фото:

Многодетную мать из Катайска Курганской области наказали за фиктивный брак с гражданином Таджикистана. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд признал женщину виновной в фиктивном браке, который был заключен с гражданином Таджикистана. По приговору ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев (условно)», — указано в материалах, опубликованных на сайте Катайского районного суда.

В судебном акте говорится о том, что мать троих малолетних детей решилась на фиктивный брак с мигрантом из-за денег. Мужчина обещал ей выплачивать по три тысячи рублей в месяц, но обманул. Женщина свою вину признала и на суде раскаялась. В подтверждение этого она купила наборы для творчества в ГБУ «Центр помощи детям» на сумму 2 тысячи 720 рублей.

Ранее жительницу Кургана наказали за фиктивный брак с уроженцем Афганистана. Он пытался незаконно получить гражданство России.

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Многодетную мать из Катайска Курганской области наказали за фиктивный брак с гражданином Таджикистана. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд признал женщину виновной в фиктивном браке, который был заключен с гражданином Таджикистана. По приговору ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев (условно)», — указано в материалах, опубликованных на сайте Катайского районного суда. В судебном акте говорится о том, что мать троих малолетних детей решилась на фиктивный брак с мигрантом из-за денег. Мужчина обещал ей выплачивать по три тысячи рублей в месяц, но обманул. Женщина свою вину признала и на суде раскаялась. В подтверждение этого она купила наборы для творчества в ГБУ «Центр помощи детям» на сумму 2 тысячи 720 рублей. Ранее жительницу Кургана наказали за фиктивный брак с уроженцем Афганистана. Он пытался незаконно получить гражданство России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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