Жительницу Кургана наказали за фиктивный брак с афганцем

Жительница Кургана пыталась помочь мигранту из Афганистана незаконно получить гражданство РФ

07 апреля 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Организаторы незаконной миграции в Кургане получили условный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Кургана наказали за помощь уроженцу Афганистана незаконно получить гражданство РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в регионе. «Двое жителей Кургана — уроженец Афганистана, получивший российское гражданство, и его знакомая — решили таким образом устроить в Зауралье и своего приятеля, также приехавшего в Россию из Афганистана. Зарегистрировать брачный союз с мигрантом незамужняя подруга согласилась за 100 тысяч рублей», — рассказали URA.RU представители ведомства. Документы, которые предоставила фиктивная супруга, помогли афганцу получить разрешение на временное проживание в России вне квоты. В пресс-службе УФСБ пояснили, что Курганский городской суд лишил организаторов незаконной миграции свободы на два года и один год и шесть месяцев условно. Брак афганца и жительницы Кургана аннулирован. Ранее URA.RU писало, что курганцы женили вьетнамцев и получили сроки. Курганский суд приговорил организаторов «сделки» к условному сроку.

Жительницу Кургана наказали за помощь уроженцу Афганистана незаконно получить гражданство РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в регионе. «Двое жителей Кургана — уроженец Афганистана, получивший российское гражданство, и его знакомая — решили таким образом устроить в Зауралье и своего приятеля, также приехавшего в Россию из Афганистана. Зарегистрировать брачный союз с мигрантом незамужняя подруга согласилась за 100 тысяч рублей», — рассказали URA.RU представители ведомства. Документы, которые предоставила фиктивная супруга, помогли афганцу получить разрешение на временное проживание в России вне квоты. В пресс-службе УФСБ пояснили, что Курганский городской суд лишил организаторов незаконной миграции свободы на два года и один год и шесть месяцев условно. Брак афганца и жительницы Кургана аннулирован. Ранее URA.RU писало, что курганцы женили вьетнамцев и получили сроки. Курганский суд приговорил организаторов «сделки» к условному сроку.