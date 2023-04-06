Жительницу Кургана наказали за фиктивный брак с афганцем

Жительницу Кургана наказали за помощь уроженцу Афганистана незаконно получить гражданство РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в регионе.
«Двое жителей Кургана — уроженец Афганистана, получивший российское гражданство, и его знакомая — решили таким образом устроить в Зауралье и своего приятеля, также приехавшего в Россию из Афганистана. Зарегистрировать брачный союз с мигрантом незамужняя подруга согласилась за 100 тысяч рублей», — рассказали URA.RU представители ведомства.
Документы, которые предоставила фиктивная супруга, помогли афганцу получить разрешение на временное проживание в России вне квоты. В пресс-службе УФСБ пояснили, что Курганский городской суд лишил организаторов незаконной миграции свободы на два года и один год и шесть месяцев условно. Брак афганца и жительницы Кургана аннулирован.
Ранее URA.RU писало, что курганцы женили вьетнамцев и получили сроки. Курганский суд приговорил организаторов «сделки» к условному сроку.
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