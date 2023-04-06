06 апреля 2023

Жительницу Кургана наказали за фиктивный брак с афганцем

Жительница Кургана пыталась помочь мигранту из Афганистана незаконно получить гражданство РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судья, суд, судебное дело, судебное засдеание
Организаторы незаконной миграции в Кургане получили условный срок Фото:

Жительницу Кургана наказали за помощь уроженцу Афганистана незаконно получить гражданство РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в регионе.

«Двое жителей Кургана — уроженец Афганистана, получивший российское гражданство, и его знакомая — решили таким образом устроить в Зауралье и своего приятеля, также приехавшего в Россию из Афганистана. Зарегистрировать брачный союз с мигрантом незамужняя подруга согласилась за 100 тысяч рублей», — рассказали URA.RU представители ведомства.

Документы, которые предоставила фиктивная супруга, помогли афганцу получить разрешение на временное проживание в России вне квоты. В пресс-службе УФСБ пояснили, что Курганский городской суд лишил организаторов незаконной миграции свободы на два года и один год и шесть месяцев условно. Брак афганца и жительницы Кургана аннулирован.

Ранее URA.RU писало, что курганцы женили вьетнамцев и получили сроки. Курганский суд приговорил организаторов «сделки» к условному сроку.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Жительницу Кургана наказали за помощь уроженцу Афганистана незаконно получить гражданство РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в регионе. «Двое жителей Кургана — уроженец Афганистана, получивший российское гражданство, и его знакомая — решили таким образом устроить в Зауралье и своего приятеля, также приехавшего в Россию из Афганистана. Зарегистрировать брачный союз с мигрантом незамужняя подруга согласилась за 100 тысяч рублей», — рассказали URA.RU представители ведомства. Документы, которые предоставила фиктивная супруга, помогли афганцу получить разрешение на временное проживание в России вне квоты. В пресс-службе УФСБ пояснили, что Курганский городской суд лишил организаторов незаконной миграции свободы на два года и один год и шесть месяцев условно. Брак афганца и жительницы Кургана аннулирован. Ранее URA.RU писало, что курганцы женили вьетнамцев и получили сроки. Курганский суд приговорил организаторов «сделки» к условному сроку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...