На территории ЯНАО объявлен карантин из-за смертельного вируса

На территории Восточно-Мессояхского месторождения в Тазовском районе (ЯНАО) объявлен карантин по бешенству. Об этом URA.RU рассказали в районной мэрии. Оленеводов просят следить за своими животными.
«На территории Восточно-Мессояхского месторождения в Тазовском районе обнаружен вирус бешенства. С 19 сентября там установлен карантин. Сотрудники ветеринарной службы совместно со специалистами управления по делам КМНС и АПК проводят информационно-профилактическую работу с оленеводами», — рассказали URA.RU в администрации района.
Граждан просят избегать контактов с дикими животными и следить за тем, чтобы этого не делали их домашние любимцы. В случае получения укуса животного немедленно нужно обратиться по номеру телефона экстренных служб 112.
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