На территории ЯНАО объявлен карантин из-за смертельного вируса

На месторождении ЯНАО объявили карантин по бешенству

20 сентября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Граждан просят обезопасить домашних любимцев от контактов с дикими животными Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На территории Восточно-Мессояхского месторождения в Тазовском районе (ЯНАО) объявлен карантин по бешенству. Об этом URA.RU рассказали в районной мэрии. Оленеводов просят следить за своими животными. «На территории Восточно-Мессояхского месторождения в Тазовском районе обнаружен вирус бешенства. С 19 сентября там установлен карантин. Сотрудники ветеринарной службы совместно со специалистами управления по делам КМНС и АПК проводят информационно-профилактическую работу с оленеводами», — рассказали URA.RU в администрации района. Граждан просят избегать контактов с дикими животными и следить за тем, чтобы этого не делали их домашние любимцы. В случае получения укуса животного немедленно нужно обратиться по номеру телефона экстренных служб 112.

На территории Восточно-Мессояхского месторождения в Тазовском районе (ЯНАО) объявлен карантин по бешенству. Об этом URA.RU рассказали в районной мэрии. Оленеводов просят следить за своими животными. «На территории Восточно-Мессояхского месторождения в Тазовском районе обнаружен вирус бешенства. С 19 сентября там установлен карантин. Сотрудники ветеринарной службы совместно со специалистами управления по делам КМНС и АПК проводят информационно-профилактическую работу с оленеводами», — рассказали URA.RU в администрации района. Граждан просят избегать контактов с дикими животными и следить за тем, чтобы этого не делали их домашние любимцы. В случае получения укуса животного немедленно нужно обратиться по номеру телефона экстренных служб 112.