19 сентября 2023
18 сентября 2023

На территории ЯНАО объявлен карантин из-за смертельного вируса

На месторождении ЯНАО объявили карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Восточный. Курган, собака, охранник, стоп, злой пес
Граждан просят обезопасить домашних любимцев от контактов с дикими животными Фото:

На территории Восточно-Мессояхского месторождения в Тазовском районе (ЯНАО) объявлен карантин по бешенству. Об этом URA.RU рассказали в районной мэрии. Оленеводов просят следить за своими животными.

«На территории Восточно-Мессояхского месторождения в Тазовском районе обнаружен вирус бешенства. С 19 сентября там установлен карантин. Сотрудники ветеринарной службы совместно со специалистами управления по делам КМНС и АПК проводят информационно-профилактическую работу с оленеводами», — рассказали URA.RU в администрации района.

Граждан просят избегать контактов с дикими животными и следить за тем, чтобы этого не делали их домашние любимцы. В случае получения укуса животного немедленно нужно обратиться по номеру телефона экстренных служб 112.

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На территории Восточно-Мессояхского месторождения в Тазовском районе (ЯНАО) объявлен карантин по бешенству. Об этом URA.RU рассказали в районной мэрии. Оленеводов просят следить за своими животными. «На территории Восточно-Мессояхского месторождения в Тазовском районе обнаружен вирус бешенства. С 19 сентября там установлен карантин. Сотрудники ветеринарной службы совместно со специалистами управления по делам КМНС и АПК проводят информационно-профилактическую работу с оленеводами», — рассказали URA.RU в администрации района. Граждан просят избегать контактов с дикими животными и следить за тем, чтобы этого не делали их домашние любимцы. В случае получения укуса животного немедленно нужно обратиться по номеру телефона экстренных служб 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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