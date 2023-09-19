В Тобольске обманом собирали деньги на помощь волонтеру, развратившему подростка

Девушка убеждала людей, что ее супруг осужден за спасение своей матери Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) жена руководителя поискового отряда, который отбывает наказание за совращение подростка, обманом собирала деньги на адвоката мужу. Девушка убеждала людей, что ее супруг осужден за спасение своей матери. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU.

«Изначально указывала статью 109 ч.1 (причинение смерти по неосторожности) по согласию с мужем. Была такая ситуация, что на его маму напал пьяный сосед и пытался изнасиловать. Тогда они между собой решили это. Сейчас супруг не хотел публичной огласки [статьи, по которой он осужден], тем более по такой статье, в которой он не виновен», — рассказала URA.RU жена Екатерина.

Руководителя тобольского поискового отряда «Феникс» Евгения Разумова осудили по статье 135 ч.2 (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Однако, собирая деньги на адвоката в соцсетях, жена указывала, что ее муж находится в СИЗО из-за того, что случайно убил напавшего на его мать насильника.

Говоря о реальной статье, супруга волонтера утверждает, что пострадавшая девочка сама пыталась познакомиться с Евгением. Мужчина ей отказал, после чего несовершеннолетняя пыталась предложить ему интим за деньги. По словам жены осужденного, сейчас сборы на адвоката закончились, семье удалось собрать более 24 тысяч рублей, но нужна еще 41 тысяча рублей. Тоболячка планирует собственными силами накопить эти деньги.

В объединенной пресс-службе судебной системы региона URA.RU рассказали, что сейчас мужчина находится в колонии. Он получил четыре года лишения свободы.