20 сентября 2023

Бывшего бизнес-омбудсмена Тюмени назвали «хозяйкой» города

Ресторатор Сергей Лебедев сделал комплимент Ларисе Невидайло
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по экономической политике и природопользованию. Тюмень, невидайло лариса
Комплимент Невидайло сделал известный ресторатор Фото:

Ларису Невидайло, бывшего бизнес-омбудсмена Тюмени, известный ресторатор и основатель сети корейского стрит-фуда Сергей Лебедев назвал «хозяйкой» города. Свое почтение он выразил тюменке во время совместной поездки в Корею.

«Когда приезжаешь в Тюмень сразу видно, кто здесь хозяйка. Рестораны ее бренда повсюду — начиная от аэропорта», — рассказал Сергей Лебедев. Видео с обращением ресторатора Невидайло опубликовала в своем telegram-канале.

Бывший бизнес-омбудсмен Тюмени и владелица крупного ресторанного холдинга Лариса Невидайло совместно с Сергеем Лебедевым открыли первое в городе заведение корейского стрит-фуда. Тогда новая локация вызвала ажиотаж среди горожан. Сейчас они вместе находятся в командировке в Сеуле.

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Ларису Невидайло, бывшего бизнес-омбудсмена Тюмени, известный ресторатор и основатель сети корейского стрит-фуда Сергей Лебедев назвал «хозяйкой» города. Свое почтение он выразил тюменке во время совместной поездки в Корею. «Когда приезжаешь в Тюмень сразу видно, кто здесь хозяйка. Рестораны ее бренда повсюду — начиная от аэропорта», — рассказал Сергей Лебедев. Видео с обращением ресторатора Невидайло опубликовала в своем telegram-канале. Бывший бизнес-омбудсмен Тюмени и владелица крупного ресторанного холдинга Лариса Невидайло совместно с Сергеем Лебедевым открыли первое в городе заведение корейского стрит-фуда. Тогда новая локация вызвала ажиотаж среди горожан. Сейчас они вместе находятся в командировке в Сеуле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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