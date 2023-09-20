Бывшего бизнес-омбудсмена Тюмени назвали «хозяйкой» города

Ларису Невидайло, бывшего бизнес-омбудсмена Тюмени, известный ресторатор и основатель сети корейского стрит-фуда Сергей Лебедев назвал «хозяйкой» города. Свое почтение он выразил тюменке во время совместной поездки в Корею.
«Когда приезжаешь в Тюмень сразу видно, кто здесь хозяйка. Рестораны ее бренда повсюду — начиная от аэропорта», — рассказал Сергей Лебедев. Видео с обращением ресторатора Невидайло опубликовала в своем telegram-канале.
Бывший бизнес-омбудсмен Тюмени и владелица крупного ресторанного холдинга Лариса Невидайло совместно с Сергеем Лебедевым открыли первое в городе заведение корейского стрит-фуда. Тогда новая локация вызвала ажиотаж среди горожан. Сейчас они вместе находятся в командировке в Сеуле.
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