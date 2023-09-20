Бывшего бизнес-омбудсмена Тюмени назвали «хозяйкой» города

Ресторатор Сергей Лебедев сделал комплимент Ларисе Невидайло

21 сентября 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Комплимент Невидайло сделал известный ресторатор Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Ларису Невидайло, бывшего бизнес-омбудсмена Тюмени, известный ресторатор и основатель сети корейского стрит-фуда Сергей Лебедев назвал «хозяйкой» города. Свое почтение он выразил тюменке во время совместной поездки в Корею. «Когда приезжаешь в Тюмень сразу видно, кто здесь хозяйка. Рестораны ее бренда повсюду — начиная от аэропорта», — рассказал Сергей Лебедев. Видео с обращением ресторатора Невидайло опубликовала в своем telegram-канале. Бывший бизнес-омбудсмен Тюмени и владелица крупного ресторанного холдинга Лариса Невидайло совместно с Сергеем Лебедевым открыли первое в городе заведение корейского стрит-фуда. Тогда новая локация вызвала ажиотаж среди горожан. Сейчас они вместе находятся в командировке в Сеуле.

Ларису Невидайло, бывшего бизнес-омбудсмена Тюмени, известный ресторатор и основатель сети корейского стрит-фуда Сергей Лебедев назвал «хозяйкой» города. Свое почтение он выразил тюменке во время совместной поездки в Корею. «Когда приезжаешь в Тюмень сразу видно, кто здесь хозяйка. Рестораны ее бренда повсюду — начиная от аэропорта», — рассказал Сергей Лебедев. Видео с обращением ресторатора Невидайло опубликовала в своем telegram-канале. Бывший бизнес-омбудсмен Тюмени и владелица крупного ресторанного холдинга Лариса Невидайло совместно с Сергеем Лебедевым открыли первое в городе заведение корейского стрит-фуда. Тогда новая локация вызвала ажиотаж среди горожан. Сейчас они вместе находятся в командировке в Сеуле.