Воспитатель из Тобольска получила приговор из-за гибели ребенка в детском саду

Воспитателя муниципального детского сада Тобольска, по вине которой в мае 2023 года погиб ребенок, приговорили к ограничению свободы сроком на год. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
«В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу о гибели ребенка в детском саду. Воспитатель признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел в мае 2023 года. Известно, что осужденная не следила должным образом за детьми во время утренней прогулки. Из-за этого одна из воспитанниц повисла на металлической перекладине домика-беседки и задохнулась.
Воспитателя приговорили к году ограничения свободы, еще 2 года она не сможет работать в учебных и дошкольных заведениях. Ранее URA.RU рассказывало подробности об этом происшествии.
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