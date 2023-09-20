Воспитатель из Тобольска получила приговор из-за гибели ребенка в детском саду

21 сентября 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Трехлетний ребенок повис на беседке во время прогулки и задохнулся Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Воспитателя муниципального детского сада Тобольска, по вине которой в мае 2023 года погиб ребенок, приговорили к ограничению свободы сроком на год. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу о гибели ребенка в детском саду. Воспитатель признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в мае 2023 года. Известно, что осужденная не следила должным образом за детьми во время утренней прогулки. Из-за этого одна из воспитанниц повисла на металлической перекладине домика-беседки и задохнулась. Воспитателя приговорили к году ограничения свободы, еще 2 года она не сможет работать в учебных и дошкольных заведениях. Ранее URA.RU рассказывало подробности об этом происшествии.

Воспитателя муниципального детского сада Тобольска, по вине которой в мае 2023 года погиб ребенок, приговорили к ограничению свободы сроком на год. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу о гибели ребенка в детском саду. Воспитатель признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в мае 2023 года. Известно, что осужденная не следила должным образом за детьми во время утренней прогулки. Из-за этого одна из воспитанниц повисла на металлической перекладине домика-беседки и задохнулась. Воспитателя приговорили к году ограничения свободы, еще 2 года она не сможет работать в учебных и дошкольных заведениях. Ранее URA.RU рассказывало подробности об этом происшествии.