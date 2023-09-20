20 сентября 2023

Воспитатель из Тобольска получила приговор из-за гибели ребенка в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
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Детские сады. Клипарт. Тюмень, детский сад, детская площадка, забор
Трехлетний ребенок повис на беседке во время прогулки и задохнулся Фото:

Воспитателя муниципального детского сада Тобольска, по вине которой в мае 2023 года погиб ребенок, приговорили к ограничению свободы сроком на год. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу о гибели ребенка в детском саду. Воспитатель признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Известно, что осужденная не следила должным образом за детьми во время утренней прогулки. Из-за этого одна из воспитанниц повисла на металлической перекладине домика-беседки и задохнулась.

Воспитателя приговорили к году ограничения свободы, еще 2 года она не сможет работать в учебных и дошкольных заведениях. Ранее URA.RU рассказывало подробности об этом происшествии.

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Воспитателя муниципального детского сада Тобольска, по вине которой в мае 2023 года погиб ребенок, приговорили к ограничению свободы сроком на год. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу о гибели ребенка в детском саду. Воспитатель признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в мае 2023 года. Известно, что осужденная не следила должным образом за детьми во время утренней прогулки. Из-за этого одна из воспитанниц повисла на металлической перекладине домика-беседки и задохнулась. Воспитателя приговорили к году ограничения свободы, еще 2 года она не сможет работать в учебных и дошкольных заведениях. Ранее URA.RU рассказывало подробности об этом происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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