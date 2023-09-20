20 сентября 2023

В Тюмени отменили концерт скандального телеведущего, уволенного за мат в эфире

Концерт экс-телеведущего Белова отменен по техническим причинам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Радиостанция «Пилот». Прямой эфир шоу «Катапульта». Екатеринбург, радио, пульт, звукооператор
После увольнения с телеканала Белов выступает с концертами Фото:

В Тюмени отменили концерт ведущего телеканала «Тюменское время» Никиты Белова, уволенного за мат в эфире. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Белов является музыкантом, его концерт должен был пройти на одной из площадок Тюменского драматического театра.

«Друзья, грустные новости, но видимо, таков путь. Концерт отменен», — сообщил Белов.

В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения отмену концерта подтвердили. Там сообщили, что выступление отменено по техническим причинам и состоится после устранения неполадок.

Ранее агентство писало о том, что в феврале 2021 года Никита Белов обматерил коллег во время вечернего выпуска новостей на канале «Тюменское время». На следующий день он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Компанию также покинули режиссер и монтажер, которые работали над подготовкой программы.

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В Тюмени отменили концерт ведущего телеканала «Тюменское время» Никиты Белова, уволенного за мат в эфире. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Белов является музыкантом, его концерт должен был пройти на одной из площадок Тюменского драматического театра. «Друзья, грустные новости, но видимо, таков путь. Концерт отменен», — сообщил Белов. В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения отмену концерта подтвердили. Там сообщили, что выступление отменено по техническим причинам и состоится после устранения неполадок. Ранее агентство писало о том, что в феврале 2021 года Никита Белов обматерил коллег во время вечернего выпуска новостей на канале «Тюменское время». На следующий день он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Компанию также покинули режиссер и монтажер, которые работали над подготовкой программы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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