21 сентября 2023

ФСБ перекрыла в Тюмени незаконный канал легализации мигрантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования ФГП ВО ЖДТ России по служебному собаководству. Ведомственная охрана РЖД. Пермь , фсб, оперативная группа, спецтранспорт
Сотрудники ФСБ задержали гражданку Киргизии, которая помогала землякам с переездом в Россию Фото:

Сотрудники ФСБ России перекрыли в Тюмени незаконный канал легализации мигрантов из Киргизии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установлены и задержаны гражданин России и гражданка Киргизии. Которые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан стран-участников ЕАЭС в Россию путем заключения фиктивных трудовых договоров», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

Там добавили, что гражданка Киргизии за деньги принимала от нелегальных мигрантов документы, удостоверяющие личность, которые затем передавала руководителю одной из торгово-строительных компаний. Которая, в свою очередь, готовила фиктивные трудовые договора и направляла уведомления в Управление по вопросам миграции.

«Ha основании полученных документов граждане республики Кыргызстан получали право пребывания на срок действия трудового договора. Так как являются гражданами государства, входящего в ЕАЭС, для которых предусмотрен упрощенный порядок получения права пребывания на территории Российской Федерации в случае осуществления ими трудовой деятельности», — пояснили URA.RU в пресс-службе тюменского управления ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по признакам п.«а» ч. 2 ст. 322.1 УК России — организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, совершенное группой лиц. Организаторам канала легализации мигрантов грозит до 7 лети лишения свободы.

В Тюмени за деньги нелегальным мигрантам помогали с документами
В Тюмени за деньги нелегальным мигрантам помогали с документами
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Сотрудники ФСБ России перекрыли в Тюмени незаконный канал легализации мигрантов из Киргизии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установлены и задержаны гражданин России и гражданка Киргизии. Которые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан стран-участников ЕАЭС в Россию путем заключения фиктивных трудовых договоров», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что гражданка Киргизии за деньги принимала от нелегальных мигрантов документы, удостоверяющие личность, которые затем передавала руководителю одной из торгово-строительных компаний. Которая, в свою очередь, готовила фиктивные трудовые договора и направляла уведомления в Управление по вопросам миграции. «Ha основании полученных документов граждане республики Кыргызстан получали право пребывания на срок действия трудового договора. Так как являются гражданами государства, входящего в ЕАЭС, для которых предусмотрен упрощенный порядок получения права пребывания на территории Российской Федерации в случае осуществления ими трудовой деятельности», — пояснили URA.RU в пресс-службе тюменского управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело по признакам п.«а» ч. 2 ст. 322.1 УК России — организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, совершенное группой лиц. Организаторам канала легализации мигрантов грозит до 7 лети лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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