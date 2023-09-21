Сотрудники ФСБ задержали гражданку Киргизии, которая помогала землякам с переездом в Россию Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники ФСБ России перекрыли в Тюмени незаконный канал легализации мигрантов из Киргизии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установлены и задержаны гражданин России и гражданка Киргизии. Которые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан стран-участников ЕАЭС в Россию путем заключения фиктивных трудовых договоров», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

Там добавили, что гражданка Киргизии за деньги принимала от нелегальных мигрантов документы, удостоверяющие личность, которые затем передавала руководителю одной из торгово-строительных компаний. Которая, в свою очередь, готовила фиктивные трудовые договора и направляла уведомления в Управление по вопросам миграции.

«Ha основании полученных документов граждане республики Кыргызстан получали право пребывания на срок действия трудового договора. Так как являются гражданами государства, входящего в ЕАЭС, для которых предусмотрен упрощенный порядок получения права пребывания на территории Российской Федерации в случае осуществления ими трудовой деятельности», — пояснили URA.RU в пресс-службе тюменского управления ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по признакам п.«а» ч. 2 ст. 322.1 УК России — организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, совершенное группой лиц. Организаторам канала легализации мигрантов грозит до 7 лети лишения свободы.

В Тюмени за деньги нелегальным мигрантам помогали с документами Пресс-служба РУ ФСБ России по Тюменской области