В ЯНАО уполномоченный по правам ребенка попал под санкции Канады

Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО внесли в санкционный список
Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Тюбинский был внесен в санкционный список Канады. Об этом сообщили на сайте правительства страны.
«К правилам о специальных экономических мерах (против России) вносятся изменения путем добавления в список некоторых персон. Так, было принято решение внести в санкционные списки уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицина», — написали власти Канады на официальном сайте.
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