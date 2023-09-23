23 сентября 2023
22 сентября 2023

В ЯНАО уполномоченный по правам ребенка попал под санкции Канады

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с архиеписокопом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем. Салехард. Май 2017 г, книга благотворителей, меценат, имена, список
Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО внесли в санкционный список Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Тюбинский был внесен в санкционный список Канады. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

«К правилам о специальных экономических мерах (против России) вносятся изменения путем добавления в список некоторых персон. Так, было принято решение внести в санкционные списки уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицина», — написали власти Канады на официальном сайте.

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Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Тюбинский был внесен в санкционный список Канады. Об этом сообщили на сайте правительства страны. «К правилам о специальных экономических мерах (против России) вносятся изменения путем добавления в список некоторых персон. Так, было принято решение внести в санкционные списки уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицина», — написали власти Канады на официальном сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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