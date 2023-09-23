В ЯНАО уполномоченный по правам ребенка попал под санкции Канады

24 сентября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО внесли в санкционный список Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Тюбинский был внесен в санкционный список Канады. Об этом сообщили на сайте правительства страны. «К правилам о специальных экономических мерах (против России) вносятся изменения путем добавления в список некоторых персон. Так, было принято решение внести в санкционные списки уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицина», — написали власти Канады на официальном сайте.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Тюбинский был внесен в санкционный список Канады. Об этом сообщили на сайте правительства страны. «К правилам о специальных экономических мерах (против России) вносятся изменения путем добавления в список некоторых персон. Так, было принято решение внести в санкционные списки уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицина», — написали власти Канады на официальном сайте.