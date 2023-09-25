«Мечел» дал оценку заключенному мировому соглашению с Газпромбанком

Пресс-служба холдинга «Мечел», который принадлежит Игорю Зюзину из Челябинска, опубликовала комментарий по заключенному ранее мировому соглашению с Газпромбанком о долге в 320 миллионов долларов. Информация появилась на официальном сайте компании.
«Банк ГПБ (АО) занял конструктивную позицию, что позволило компании реструктурировать задолженность по кредиту не только в части транша, предоставленного Газпромбанком, а полностью по всем трем траншам. „Мечел“ не имеет неурегулированных обязательств по кредитам, привлеченным в российских финансовых организациях», — указано в релизе, размещенном на официальном сайте ПАО «Мечел».
Спор возник из-за заключенного в 2010 году кредитного договора. Кредитором выступал французский финансовый конгломерат BNP Paribas S.A. По договору Газпромбанк направил транш в пользу ПАО «ЧМК», а «Мечел» выступал поручителем. Долг нужно было погасить до августа 2019 года, но последний платеж по нему поступил в январе 2014 года.
Банк подал иск в мае, в июле «Мечел» его проиграл, но подал аппелляционную жалобу. О намерении заключить мировое соглашение стало известно в сентябре. В итоге Газпромбанк заключил с горно-металлургической компанией «Мечел» и «Челябинским металлургическим комбинатом» мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств. В частности, банк приобрел в полном объеме все права у иностранного кредитора по кредитному договору от 2010 года. Подписанный документ предусматривает конвертацию долга в рубли и прощение части общей задолженности. Таким образом, размер неурегулированных кредитных обязательств группы «Мечел» снизился с 15% до 3% от величины кредитного портфеля группы.
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