Тюменец убил приятеля, признавшегося в любви к девочкам

Мужчина утверждал, что знакомый хотел убить его, так как он стал свидетелем его признания в педофилии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Тобольска (Тюменская область) зарезал своего знакомого, который признался, что его привлекают не женщины, а девочки. Такие показания дал сам обвиняемый в ходе следственного эксперимента, данные которого указаны в судебном акте по делу. Со слов мужчины, знакомый хотел устранить его как свидетеля, узнавшего о его незаконных наклонностях.

«Подсудимый сказал знакомому, что не видел его с женщинами. На что тот ответил, что любит девочек. Обвиняемый спросил, не педофил ли его приятель? Тот схватил со стола нож и заявил, что „уберет“ подсудимого как свидетеля. Мужчина вывернул руку знакомого, тот уронил нож, а обвиняемый взял его и пять раз ударил приятеля в грудь», — говорится в материалах дела, описывающих ход следственного эксперимента.

После мужчина связал жертве руки и ноги проводом и, захватив спиртное, покинул квартиру. Тело убитого нашли через пять дней. Полицию вызвали соседи.

Мужчина получил девять лет лишения свободы, однако подал апелляцию. В ней он утверждал, что не убивал, а показания дал под давлением правоохранителей. Однако суд посчитал собранные против мужчины доказательства весомыми и не увидел причин им не верить. Кроме того, была проведена проверка по факту возможного превышения должностных полномочий со стороны полицейских, но в возбуждении дела в итоге было отказано за отсутствием события преступления.