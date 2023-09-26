В Кургане бизнесмена наказали за поставку некачественного мяса для УФСИН

В Кургане наказали поставщика мяса для управления ФСИН Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура Курганской области помогла наказать поставщика недоброкачественного мяса для управления ФСИН. Ведомство направило иск на возмещение ущерба по контракту на сумму более, чем полмиллиона рублей, сообщили в прокуратуре области.

«Юридическое лицо поставляло продукцию одному их госучреждений. Однако согласно проведенной экспертизе качество продукции не соответствовало предъявляемым требованиям. <…> заказчик был вынужден заключить замещающие контракты, но уже по более высокой цене», — информирует сайт прокуратуры. Ущерб бюджету составил более 580 тысяч рублей.

Согласно информации источников, приближенных к правоохранительным органам, прокуратура разбиралась с контрактом поставки мяса для структуры курганского УФСИН. Компания из Казани поставила некачественную говядину, после чего сотрудникам УФСИН пришлось расторгать договор и заключать новый контракт. Разница составила 588,5 тысяч рублей.

Зампрокурора Курганской области Виталий Бондарев поддержал иск о возмещении ущерба госструктуре. «Арбитражным судом Курганской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщили в ведомстве о результате рассмотрения дела.