26 сентября 2023

В Кургане бизнесмена наказали за поставку некачественного мяса для УФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовление шашлыков. Екатеринбург, мясо
В Кургане наказали поставщика мяса для управления ФСИН Фото:

Прокуратура Курганской области помогла наказать поставщика недоброкачественного мяса для управления ФСИН. Ведомство направило иск на возмещение ущерба по контракту на сумму более, чем полмиллиона рублей, сообщили в прокуратуре области.

«Юридическое лицо поставляло продукцию одному их госучреждений. Однако согласно проведенной экспертизе качество продукции не соответствовало предъявляемым требованиям. <…> заказчик был вынужден заключить замещающие контракты, но уже по более высокой цене», — информирует сайт прокуратуры. Ущерб бюджету составил более 580 тысяч рублей.

Согласно информации источников, приближенных к правоохранительным органам, прокуратура разбиралась с контрактом поставки мяса для структуры курганского УФСИН. Компания из Казани поставила некачественную говядину, после чего сотрудникам УФСИН пришлось расторгать договор и заключать новый контракт. Разница составила 588,5 тысяч рублей.

Зампрокурора Курганской области Виталий Бондарев поддержал иск о возмещении ущерба госструктуре. «Арбитражным судом Курганской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщили в ведомстве о результате рассмотрения дела.

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Прокуратура Курганской области помогла наказать поставщика недоброкачественного мяса для управления ФСИН. Ведомство направило иск на возмещение ущерба по контракту на сумму более, чем полмиллиона рублей, сообщили в прокуратуре области. «Юридическое лицо поставляло продукцию одному их госучреждений. Однако согласно проведенной экспертизе качество продукции не соответствовало предъявляемым требованиям. <…> заказчик был вынужден заключить замещающие контракты, но уже по более высокой цене», — информирует сайт прокуратуры. Ущерб бюджету составил более 580 тысяч рублей. Согласно информации источников, приближенных к правоохранительным органам, прокуратура разбиралась с контрактом поставки мяса для структуры курганского УФСИН. Компания из Казани поставила некачественную говядину, после чего сотрудникам УФСИН пришлось расторгать договор и заключать новый контракт. Разница составила 588,5 тысяч рублей. Зампрокурора Курганской области Виталий Бондарев поддержал иск о возмещении ущерба госструктуре. «Арбитражным судом Курганской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщили в ведомстве о результате рассмотрения дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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