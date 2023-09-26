В Кургане бизнесмена наказали за поставку некачественного мяса для УФСИН

Прокуратура Курганской области помогла наказать поставщика недоброкачественного мяса для управления ФСИН. Ведомство направило иск на возмещение ущерба по контракту на сумму более, чем полмиллиона рублей, сообщили в прокуратуре области.
«Юридическое лицо поставляло продукцию одному их госучреждений. Однако согласно проведенной экспертизе качество продукции не соответствовало предъявляемым требованиям. <…> заказчик был вынужден заключить замещающие контракты, но уже по более высокой цене», — информирует сайт прокуратуры. Ущерб бюджету составил более 580 тысяч рублей.
Согласно информации источников, приближенных к правоохранительным органам, прокуратура разбиралась с контрактом поставки мяса для структуры курганского УФСИН. Компания из Казани поставила некачественную говядину, после чего сотрудникам УФСИН пришлось расторгать договор и заключать новый контракт. Разница составила 588,5 тысяч рублей.
Зампрокурора Курганской области Виталий Бондарев поддержал иск о возмещении ущерба госструктуре. «Арбитражным судом Курганской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщили в ведомстве о результате рассмотрения дела.
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