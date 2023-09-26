Курганский губернатор Шумков поручил создать чат-бот с искусственным интеллектом

В Курганской области создали чат-бот для виртуальных путешествий по местным достопримечательностям с искусственным интеллектом. Чат-бот был разработан по поручению местного губернатора Вадима Шумкова, рассказали в управлении культуры региона.
«В Кургане прошла уникальная экскурсия, которую провел искусственный интеллект <…> Чат-бот в Курганской области разработан по поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова», — сообщает паблик управления соцсети «ВКонтакте». Такое поручение глава области дал после дизайн-сессии об искусственном интеллекте.
Экскурсию с помощью чат-бота прошли школьники курганской гимназии №31. Любой желающий может это сделать в telegram-канале «Больше, чем прогулка». В канале необходимо выбрать чат-бот с названием Курган. Путешествие по областному центру займет 40 минут.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор рассказал о внедрении искусственного интеллекта в регионе. По словам губернатора, новые технологии займутся проблемами местного транспорта.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.