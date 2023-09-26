26 сентября 2023

Курганский губернатор Шумков поручил создать чат-бот с искусственным интеллектом

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, шумков вадим, разговор по телефону, портрет
В Курганской области по поручению губернатора создали чат-бот Фото:

В Курганской области создали чат-бот для виртуальных путешествий по местным достопримечательностям с искусственным интеллектом. Чат-бот был разработан по поручению местного губернатора Вадима Шумкова, рассказали в управлении культуры региона.

«В Кургане прошла уникальная экскурсия, которую провел искусственный интеллект <…> Чат-бот в Курганской области разработан по поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова», — сообщает паблик управления соцсети «ВКонтакте». Такое поручение глава области дал после дизайн-сессии об искусственном интеллекте.

Экскурсию с помощью чат-бота прошли школьники курганской гимназии №31. Любой желающий может это сделать в telegram-канале «Больше, чем прогулка». В канале необходимо выбрать чат-бот с названием Курган. Путешествие по областному центру займет 40 минут.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор рассказал о внедрении искусственного интеллекта в регионе. По словам губернатора, новые технологии займутся проблемами местного транспорта.

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В Курганской области создали чат-бот для виртуальных путешествий по местным достопримечательностям с искусственным интеллектом. Чат-бот был разработан по поручению местного губернатора Вадима Шумкова, рассказали в управлении культуры региона. «В Кургане прошла уникальная экскурсия, которую провел искусственный интеллект <…> Чат-бот в Курганской области разработан по поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова», — сообщает паблик управления соцсети «ВКонтакте». Такое поручение глава области дал после дизайн-сессии об искусственном интеллекте. Экскурсию с помощью чат-бота прошли школьники курганской гимназии №31. Любой желающий может это сделать в telegram-канале «Больше, чем прогулка». В канале необходимо выбрать чат-бот с названием Курган. Путешествие по областному центру займет 40 минут. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор рассказал о внедрении искусственного интеллекта в регионе. По словам губернатора, новые технологии займутся проблемами местного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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