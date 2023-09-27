Губернатор Шумков посоветовал курганским старшеклассникам не учиться на юристов

Курганский губернатор пошутил про юристов в telegram-канале Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков посоветовал школьникам старших классов не учиться на юристов. Он считает, что эта профессия будет невостребованной в будущем. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«Девчонкам в Звериноголовской школе сказал не идти учиться на юристов <…> с развитием искусственного интеллекта, спроса нет уже сейчас», — в шутливой манере прокомментировал встречу с учениками губернатор. Он также заметил, что в дальнейшем спрос на юристов будет уменьшаться.

Шумков настаивает, что необходимо работать с профориентацией старшеклассников. Это необходимо, чтобы уменьшать «огромный дефицит кадров инженерных, строительных, рабочих специальностей с хорошими предложениями по зарплате».

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор поручил создать чат-бот для искусственного интеллекта. Он помогает изучать путешествовать по Кургану в telegram-канале.