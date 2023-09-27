Губернатор Шумков посоветовал курганским старшеклассникам не учиться на юристов

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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Курганский губернатор пошутил про юристов в telegram-канале Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков посоветовал школьникам старших классов не учиться на юристов. Он считает, что эта профессия будет невостребованной в будущем. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«Девчонкам в Звериноголовской школе сказал не идти учиться на юристов <…> с развитием искусственного интеллекта, спроса нет уже сейчас», — в шутливой манере прокомментировал встречу с учениками губернатор. Он также заметил, что в дальнейшем спрос на юристов будет уменьшаться.

Шумков настаивает, что необходимо работать с профориентацией старшеклассников. Это необходимо, чтобы уменьшать «огромный дефицит кадров инженерных, строительных, рабочих специальностей с хорошими предложениями по зарплате».

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор поручил создать чат-бот для искусственного интеллекта. Он помогает изучать путешествовать по Кургану в telegram-канале.

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Глава Курганской области Вадим Шумков посоветовал школьникам старших классов не учиться на юристов. Он считает, что эта профессия будет невостребованной в будущем. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Девчонкам в Звериноголовской школе сказал не идти учиться на юристов <…> с развитием искусственного интеллекта, спроса нет уже сейчас», — в шутливой манере прокомментировал встречу с учениками губернатор. Он также заметил, что в дальнейшем спрос на юристов будет уменьшаться. Шумков настаивает, что необходимо работать с профориентацией старшеклассников. Это необходимо, чтобы уменьшать «огромный дефицит кадров инженерных, строительных, рабочих специальностей с хорошими предложениями по зарплате». Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор поручил создать чат-бот для искусственного интеллекта. Он помогает изучать путешествовать по Кургану в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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