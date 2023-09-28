В Тюмени раскрыли наркосхему, охватившую сразу три региона

Тюменский суд приговорил к колонии наркоторговцев из Астрахани и Калуги

29 сентября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Гости из Астрахани и Калуги устраивали в Тюмени тайники с наркотическими веществами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени раскрыли схему незаконного оборота наркотиков, охватившую кроме региона так же Астраханскую и Калужскую области. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Ленинский районный суд г. Тюмень вынес приговор по уголовному делу в отношении 22- летнего и 34-летнего мужчин, жителей Астрахани и Калуги. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств», — говорится в сообщении По данным следствия, инициатором схемы выступил житель Калуги. Работу курьера он получил от неизвестного человека в интернете, а через месяц предложил своему другу поехать в Тюмень и работать «курьерами-закладчиками». После их задержания из незаконного оборота удалось изъять больше килограмма наркотических веществ. Теперь гостям Тюменской области предстоит провести 7 и 6 лет в колонии строгого режима.

В Тюмени раскрыли схему незаконного оборота наркотиков, охватившую кроме региона так же Астраханскую и Калужскую области. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Ленинский районный суд г. Тюмень вынес приговор по уголовному делу в отношении 22- летнего и 34-летнего мужчин, жителей Астрахани и Калуги. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств», — говорится в сообщении По данным следствия, инициатором схемы выступил житель Калуги. Работу курьера он получил от неизвестного человека в интернете, а через месяц предложил своему другу поехать в Тюмень и работать «курьерами-закладчиками». После их задержания из незаконного оборота удалось изъять больше килограмма наркотических веществ. Теперь гостям Тюменской области предстоит провести 7 и 6 лет в колонии строгого режима.