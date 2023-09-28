28 сентября 2023

В Тюмени раскрыли наркосхему, охватившую сразу три региона

Тюменский суд приговорил к колонии наркоторговцев из Астрахани и Калуги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Гости из Астрахани и Калуги устраивали в Тюмени тайники с наркотическими веществами Фото:

В Тюмени раскрыли схему незаконного оборота наркотиков, охватившую кроме региона так же Астраханскую и Калужскую области. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Ленинский районный суд г. Тюмень вынес приговор по уголовному делу в отношении 22- летнего и 34-летнего мужчин, жителей Астрахани и Калуги. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств», — говорится в сообщении

По данным следствия, инициатором схемы выступил житель Калуги. Работу курьера он получил от неизвестного человека в интернете, а через месяц предложил своему другу поехать в Тюмень и работать «курьерами-закладчиками». После их задержания из незаконного оборота удалось изъять больше килограмма наркотических веществ. Теперь гостям Тюменской области предстоит провести 7 и 6 лет в колонии строгого режима.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени раскрыли схему незаконного оборота наркотиков, охватившую кроме региона так же Астраханскую и Калужскую области. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Ленинский районный суд г. Тюмень вынес приговор по уголовному делу в отношении 22- летнего и 34-летнего мужчин, жителей Астрахани и Калуги. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств», — говорится в сообщении По данным следствия, инициатором схемы выступил житель Калуги. Работу курьера он получил от неизвестного человека в интернете, а через месяц предложил своему другу поехать в Тюмень и работать «курьерами-закладчиками». После их задержания из незаконного оборота удалось изъять больше килограмма наркотических веществ. Теперь гостям Тюменской области предстоит провести 7 и 6 лет в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...