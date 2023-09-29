В Тюменской области детей научат стрелять и выживать в экстремальных условиях

В ребятах хотят воспитать чувство гордости за службу их отцов на СВО (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский детский центр «Грин-Ландия» просит миллион рублей на проект по обучению детей участников СВО огневой подготовке и выживанию в экстремальных условиях. Информация представлена в заявке на конкурс грантов от губернатора. Цель — воспитание у детей чувства гордости за отцов, находящихся на СВО, и их ориентирование на выбор военных профессий.

«Семейная смена „Хочу быть похожим на папу!“ для семей участников СВО. Запрашиваемая сумма — 1 000 000 рублей. Для участников проекта проведут тренировки по военной топографии, огневой, тактической и медицинской подготовке, выживанию в экстремальных ситуациях», — говорится в документации проекта, поданного на конкурс губернаторских грантов центром «Грин-Ландия».

Как указано в пояснительной записке, в рамках проекта на базе военно-спортивного городка пройдет оздоровительно-образовательная программа. Для семей участников СВО создадут условия, максимально приближенные к армейской жизни. Мероприятия помогут семьям сплотиться и воспитают в детях чувство гордости за дело, которым занимаются их отцы, а также поспособствуют их профессиональному ориентированию на выбор военных профессий.

Целевые группы проекта — дети до 18 лет и их родители. Данная инициатива пока стала единственной, поданной на конкурс грантов, который губернатор Тюменской области Александр Моор объявил 28 августа.