04 декабря 2022

Взрыв газа в многоквартирном доме Нижневартовска: главное на утро 5 декабря

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, последствия, взрыв, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
На место ЧП прибыли Наталья Комарова и Александр Куренков Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В многоквартирном доме в Нижневартовске вечером 4 декабря произошел взрыв. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. URA.RU приводит главные новости о трагедии на утро 5 декабря.

Что известно про взрыв в жилом доме Нижневартовска: онлайн-трансляция

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В многоквартирном доме в Нижневартовске вечером 4 декабря произошел взрыв. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. URA.RU приводит главные новости о трагедии на утро 5 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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