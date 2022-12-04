Взрыв газа в многоквартирном доме Нижневартовска: главное на утро 5 декабря

На место ЧП прибыли Наталья Комарова и Александр Куренков
новость из сюжетаВ жилом доме Нижневартовска взорвался газ
В многоквартирном доме в Нижневартовске вечером 4 декабря произошел взрыв. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. URA.RU приводит главные новости о трагедии на утро 5 декабря.
- Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и Уральский полпред Владимир Якушев выразили соболезнования в связи с трагедией в Нижневартовске.
- Прокуратура ХМАО пообещала провести проверку работы госслужащих, отвечавших за ремонт и эксплуатацию дома в Нижневартовске.
- Руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Нижневартовска Вадим Татаренков сообщил, что есть вероятность дальнейшего обрушения дома.
- Директор Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил, что двое самых тяжелых пациентов транспортируются санитарной авиацией в ожоговый центр города Сургута.
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова и Глава МЧС России Александр Куренков прибыли на место трагедии в Нижневартовске.
- Наталья Комарова поручила предоставить временное жилье все пострадавшим от взрыва, а также провести проверку всех кто работает с газовым оборудованием.
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что семьи погибших могут рассчитывать на выплату в 1 миллион рублей.
- Глава МЧС Александр Куренков во время беседы с журналистами оценил работу властей региона и поблагодарил лично губернатора Югры Наталью Комарову.
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