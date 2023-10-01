Водителей просят быть осторожными на дороге
На федеральной трассе Тюмень-Омск в Ишимском районе из-за тумана ограничена видимость. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в соцсети.
«Из-за тумана ограничена видимость на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области. Наряд ДПС несет службу на 345-м километре автодороги», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД просят водителей снижать скорость из-за плохой видимости на дороге.
Ранее на 28-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск из-за задымления и тумана произошло два ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД регулировали движение вручную.
Из-за тумана на трассе Тюмень-Омск плохая видимость
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