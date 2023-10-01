Тюменских водителей предупредили об опасности на трассе. Фото

02 октября 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Водителей просят быть осторожными на дороге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На федеральной трассе Тюмень-Омск в Ишимском районе из-за тумана ограничена видимость. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в соцсети. «Из-за тумана ограничена видимость на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области. Наряд ДПС несет службу на 345-м километре автодороги», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД просят водителей снижать скорость из-за плохой видимости на дороге. Ранее на 28-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск из-за задымления и тумана произошло два ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД регулировали движение вручную. Из-за тумана на трассе Тюмень-Омск плохая видимость Telegram-канал ГИБДД Тюменской области, https://t.me/gibdd72

На федеральной трассе Тюмень-Омск в Ишимском районе из-за тумана ограничена видимость. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в соцсети. «Из-за тумана ограничена видимость на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области. Наряд ДПС несет службу на 345-м километре автодороги», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД просят водителей снижать скорость из-за плохой видимости на дороге. Ранее на 28-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск из-за задымления и тумана произошло два ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД регулировали движение вручную.