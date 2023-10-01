01 октября 2023
30 сентября 2023

Тюменских водителей предупредили об опасности на трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, дорога, туман
Водителей просят быть осторожными на дороге Фото:

На федеральной трассе Тюмень-Омск в Ишимском районе из-за тумана ограничена видимость. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в соцсети.

«Из-за тумана ограничена видимость на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области. Наряд ДПС несет службу на 345-м километре автодороги», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД просят водителей снижать скорость из-за плохой видимости на дороге.

Ранее на 28-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск из-за задымления и тумана произошло два ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД регулировали движение вручную.

Из-за тумана на трассе Тюмень-Омск плохая видимость
Из-за тумана на трассе Тюмень-Омск плохая видимость

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На федеральной трассе Тюмень-Омск в Ишимском районе из-за тумана ограничена видимость. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в соцсети. «Из-за тумана ограничена видимость на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области. Наряд ДПС несет службу на 345-м километре автодороги», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД просят водителей снижать скорость из-за плохой видимости на дороге. Ранее на 28-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск из-за задымления и тумана произошло два ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД регулировали движение вручную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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