Экс-замдиректора департамента Курганской области нашла работу в Салехарде

Ирина Андрейченко работает в депобре ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший первый заместитель директора департамента образования и науки Ирина Андрейченко устроилась в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа экспертом первой категории. Информация об этом указана на сайте ведомства.

«Список сотрудников департамента Ямало-Ненецкого автономного округа: Андрейченко Ирина Владимировна — эксперт I категории», — указано на сайте ведомства. Имя Андрейченко стоит в ряду сотрудников отдела реализации национальных проектов.

Связаться с Ириной Андрейченко оперативно не удалось. URA.RU направило ей запрос на электронный адрес с предложением прокомментировать информацию.

В апреле 2022 года URA.RU писало, что Андрейченко была назначена первым заместителем директора департамента образования и науки. Тогда эта должность в депобре была введена впервые. Она курировала вопросы информатизации системы образования, внедрения нового федерального госстандарта, реализации нацпроектов и организации государственной итоговой аттестации (ГИА). Ранее Андрейченко работала на руководящей должности в Министерстве образования и науки РФ, где возглавляла отдел развития образовательных технологий. Уволилась чиновница 20 января 2023 года по собственному желанию. Ирина Андрейченко является дочерью бывшего руководителя федерации профсоюзов Курганской области Владимира Андрейченко. В конце сентября 2023 года уволился заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников. Обе должности сейчас вакантны.

Бывший первый замдиректора департамента образования и науки Курганской области Ирина Андрейченко работает в ЯНАО Скрин: Департамент образования ЯНАО, https://do.yanao.ru/