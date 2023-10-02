В ЯНАО три больницы заплатят 2 миллиона за смерть ребенка

03 октября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетней в больнице Лабытнанги неверно поставили диагноз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трем больницам ЯНАО придется выплатить матери несовершеннолетней погибшей пациентки 2,1 миллиона рублей. В такую сумму суд оценил нанесенный вред, сообщает прокуратура ЯНАО. «Прокуратура г. Лабытнанги провела проверку по обращению о некачественном оказании медицинской помощи лабытнангской городской больницы, салехардской окружной клинической больницы районной больницы Аксарки. Установлено, что при лечении пациентки, врачами допущены существенные нарушения, что повлекло прогрессирование онкологического заболевания и смерть», — говорится в сообщении. Известно, что девочка обратилась за медицинской помощью в 2021 году, она жаловалась на головные боли, тошноту и общее недомогание. Прокурор города направил иск в суд о взыскании в пользу матери ребенка компенсации морального вреда. По решению суда, больницам предстоит выплатить 2,1 млн рублей.

Трем больницам ЯНАО придется выплатить матери несовершеннолетней погибшей пациентки 2,1 миллиона рублей. В такую сумму суд оценил нанесенный вред, сообщает прокуратура ЯНАО. «Прокуратура г. Лабытнанги провела проверку по обращению о некачественном оказании медицинской помощи лабытнангской городской больницы, салехардской окружной клинической больницы районной больницы Аксарки. Установлено, что при лечении пациентки, врачами допущены существенные нарушения, что повлекло прогрессирование онкологического заболевания и смерть», — говорится в сообщении. Известно, что девочка обратилась за медицинской помощью в 2021 году, она жаловалась на головные боли, тошноту и общее недомогание. Прокурор города направил иск в суд о взыскании в пользу матери ребенка компенсации морального вреда. По решению суда, больницам предстоит выплатить 2,1 млн рублей.