В ЯНАО три больницы заплатят 2 миллиона за смерть ребенка

Трем больницам ЯНАО придется выплатить матери несовершеннолетней погибшей пациентки 2,1 миллиона рублей. В такую сумму суд оценил нанесенный вред, сообщает прокуратура ЯНАО.
«Прокуратура г. Лабытнанги провела проверку по обращению о некачественном оказании медицинской помощи лабытнангской городской больницы, салехардской окружной клинической больницы районной больницы Аксарки. Установлено, что при лечении пациентки, врачами допущены существенные нарушения, что повлекло прогрессирование онкологического заболевания и смерть», — говорится в сообщении.
Известно, что девочка обратилась за медицинской помощью в 2021 году, она жаловалась на головные боли, тошноту и общее недомогание. Прокурор города направил иск в суд о взыскании в пользу матери ребенка компенсации морального вреда. По решению суда, больницам предстоит выплатить 2,1 млн рублей.
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