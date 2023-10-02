Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов осадил смутьянов на съезде татар

Ильдар Гильмутдинов призвал участников съезда татар Тюменской области к единению

03 октября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

На съезд национально-культурной автономии татар избрали 49 делегатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат Госдумы и член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Ильдар Гильмутдинов был приглашен в Тюмень 2 октября на съезд национально-культурной автономии татар Тюменской области. Депутату пришлось призывать делегатов к порядку, после того, как он выслушал выступления. Об этом написал депутат гордумы Тюмени Георгий Муратов в своем telegram-канале. «Уже на этапе приветственных слов стало понятно, что съезд, собравший 49 делегатов от районных общественных татарских организаций, пройдет непросто. Думаю, в современных условиях нет места для разобщения. Поговорка, упомянутая Ильдаром Ирековичем, „два татарина — пять организаций — шесть начальников“ — всего лишь шутка и в нашем регионе работать не должна», — процитировал слова депутата Госдумы Георгий Муратов. Причиной недовольства Ильдара Гильмутдинова стали упоминания жалоб на то, что на съезд не попали делегаты от общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Тюмени». Ее председатель Динар Абукин сообщил URA.RU, что он ранее направлял обращения в оргкомитет съезда и властям с просьбами учесть мнение организации, которую он представляет. Съезд закончился избранием совета национально-культурной автономии татар Тюменской области. Свои полномочия продлили Алтынгузин Альберт и Хурматуллина Лейсан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы и член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Ильдар Гильмутдинов был приглашен в Тюмень 2 октября на съезд национально-культурной автономии татар Тюменской области. Депутату пришлось призывать делегатов к порядку, после того, как он выслушал выступления. Об этом написал депутат гордумы Тюмени Георгий Муратов в своем telegram-канале. «Уже на этапе приветственных слов стало понятно, что съезд, собравший 49 делегатов от районных общественных татарских организаций, пройдет непросто. Думаю, в современных условиях нет места для разобщения. Поговорка, упомянутая Ильдаром Ирековичем, „два татарина — пять организаций — шесть начальников“ — всего лишь шутка и в нашем регионе работать не должна», — процитировал слова депутата Госдумы Георгий Муратов. Причиной недовольства Ильдара Гильмутдинова стали упоминания жалоб на то, что на съезд не попали делегаты от общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Тюмени». Ее председатель Динар Абукин сообщил URA.RU, что он ранее направлял обращения в оргкомитет съезда и властям с просьбами учесть мнение организации, которую он представляет. Съезд закончился избранием совета национально-культурной автономии татар Тюменской области. Свои полномочия продлили Алтынгузин Альберт и Хурматуллина Лейсан.