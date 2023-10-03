Генерал Суровикин дал первый комментарий после пропажи. Фото

03 октября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин был замечен в подмосковном храме Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Экс-главком ВКС РФ, генерал армии России Сергей Суровикин был замечен в Московской области. Его встретили вместе с семьей в подмосковном храме. Суровикин заявил, что служит отечеству, однако от других комментариев отказался. «Служу отечеству. Больше никаких комментариев», — сообщил Суровикин. Его слова передают журналисты издания «Новые известия». Ранее в СМИ начали распространяться слухи о том, что Суровикин был в курсе вооруженного мятежа, который организовал бизнесмен Евгений Пригожин 24 июня. Позже появилась информация якобы об аресте Суровикина. Однако Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы опровергла эти данные и сообщила, что генерал нет в СИЗО. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что он в отпуске. Позже Суровикина освободили от должности командующего ВКС России. После увольнения он остался главой комитета по вопросам ПВО. Депутат Виктор Заварзин отмечал, что Суровикин на данный момент занимает «неплохую» должность в Минобороны. Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что генерал армии России находится в Алжире. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что поездка Суровикина связана с важностью восточного направления во внешней политике страны. Фото: «Новые известия», https://newizv.ru/

Экс-главком ВКС РФ, генерал армии России Сергей Суровикин был замечен в Московской области. Его встретили вместе с семьей в подмосковном храме. Суровикин заявил, что служит отечеству, однако от других комментариев отказался. «Служу отечеству. Больше никаких комментариев», — сообщил Суровикин. Его слова передают журналисты издания «Новые известия». Ранее в СМИ начали распространяться слухи о том, что Суровикин был в курсе вооруженного мятежа, который организовал бизнесмен Евгений Пригожин 24 июня. Позже появилась информация якобы об аресте Суровикина. Однако Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы опровергла эти данные и сообщила, что генерал нет в СИЗО. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что он в отпуске. Позже Суровикина освободили от должности командующего ВКС России. После увольнения он остался главой комитета по вопросам ПВО. Депутат Виктор Заварзин отмечал, что Суровикин на данный момент занимает «неплохую» должность в Минобороны. Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что генерал армии России находится в Алжире. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что поездка Суровикина связана с важностью восточного направления во внешней политике страны.