Генерал Суровикин дал первый комментарий после пропажи. Фото

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Генерал Суровикин.stock, суровикин сергей, stock
Сергей Суровикин был замечен в подмосковном храме Фото:

Экс-главком ВКС РФ, генерал армии России Сергей Суровикин был замечен в Московской области. Его встретили вместе с семьей в подмосковном храме. Суровикин заявил, что служит отечеству, однако от других комментариев отказался.

«Служу отечеству. Больше никаких комментариев», — сообщил Суровикин. Его слова передают журналисты издания «Новые известия».

Ранее в СМИ начали распространяться слухи о том, что Суровикин был в курсе вооруженного мятежа, который организовал бизнесмен Евгений Пригожин 24 июня. Позже появилась информация якобы об аресте Суровикина. Однако Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы опровергла эти данные и сообщила, что генерал нет в СИЗО. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что он в отпуске. Позже Суровикина освободили от должности командующего ВКС России. После увольнения он остался главой комитета по вопросам ПВО. Депутат Виктор Заварзин отмечал, что Суровикин на данный момент занимает «неплохую» должность в Минобороны.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что генерал армии России находится в Алжире. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что поездка Суровикина связана с важностью восточного направления во внешней политике страны.

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Экс-главком ВКС РФ, генерал армии России Сергей Суровикин был замечен в Московской области. Его встретили вместе с семьей в подмосковном храме. Суровикин заявил, что служит отечеству, однако от других комментариев отказался. «Служу отечеству. Больше никаких комментариев», — сообщил Суровикин. Его слова передают журналисты издания «Новые известия». Ранее в СМИ начали распространяться слухи о том, что Суровикин был в курсе вооруженного мятежа, который организовал бизнесмен Евгений Пригожин 24 июня. Позже появилась информация якобы об аресте Суровикина. Однако Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы опровергла эти данные и сообщила, что генерал нет в СИЗО. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что он в отпуске. Позже Суровикина освободили от должности командующего ВКС России. После увольнения он остался главой комитета по вопросам ПВО. Депутат Виктор Заварзин отмечал, что Суровикин на данный момент занимает «неплохую» должность в Минобороны. Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что генерал армии России находится в Алжире. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что поездка Суровикина связана с важностью восточного направления во внешней политике страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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