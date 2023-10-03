03 октября 2023

В Кургане на улице Мяготина перевернулась «Газель». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане сотрудники ДПС разбираются с ДТП на улице Мяготина Фото:

Автомобиль «Газель» перевернулся на улице Мяготина в Кургане после столкновения с седаном Mazda. ДТП случилось на улице К. Мяготина возле остановки у бассейна «Дельфин». Информация появилась в курганском telegram-канале.

«ДТП с переворотом на „Дельфине“», — сообщают авторы поста канала «ЧП Курган». Авария произошла в первой половине дня 4 октября.

На фото, присланном подписчиками канала, на боку лежит малотоннажный грузовой автомобиль. Рядом стоит автомобиль Mazda3 с поврежденным капотом. Также на месте работают сотрудники ГИБДД.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городской отдел Госавтоинспекции. В ведомстве рассказали, что по предварительной информации авария произошла в 9:47. «Водитель, 1969 г.р, управляя автомобилем Газель и двигаясь со стороны Конституции в сторону Невежина, вне перекрестка совершая поворот налево не уступил дорогу автомобилю Мазда под управлением водителя 2001 г. р.». В результате ДТП «Газель» перевернулась. Пострадавших официально нет.

В Кургане после ДТП на улице Мяготина перевернулась «Газель»
В Кургане после ДТП на улице Мяготина перевернулась «Газель»

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Автомобиль «Газель» перевернулся на улице Мяготина в Кургане после столкновения с седаном Mazda. ДТП случилось на улице К. Мяготина возле остановки у бассейна «Дельфин». Информация появилась в курганском telegram-канале. «ДТП с переворотом на „Дельфине“», — сообщают авторы поста канала «ЧП Курган». Авария произошла в первой половине дня 4 октября. На фото, присланном подписчиками канала, на боку лежит малотоннажный грузовой автомобиль. Рядом стоит автомобиль Mazda3 с поврежденным капотом. Также на месте работают сотрудники ГИБДД. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городской отдел Госавтоинспекции. В ведомстве рассказали, что по предварительной информации авария произошла в 9:47. «Водитель, 1969 г.р, управляя автомобилем Газель и двигаясь со стороны Конституции в сторону Невежина, вне перекрестка совершая поворот налево не уступил дорогу автомобилю Мазда под управлением водителя 2001 г. р.». В результате ДТП «Газель» перевернулась. Пострадавших официально нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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