В Тюмени повысился спрос на автомобили марки УАЗ и ГАЗ

04 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Спросом пользуются коммерческие автомобили отечественных марок Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени увеличился спрос на коммерческие автомобили марки УАЗ и ГАЗ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе одного из дилерских центров города. «Большой спрос на автомобили ГАЗ обусловлен дефицитом автомобилей, в том числе и уходом европейских брендов. Клиенты звонят со всей России, нужны автомобили из наличия. По УАЗу действуют льготные программы», — сообщили в пресс-службе дилерского центра. Там также сообщили, что, помимо УАЗов и ГАЗов, на рынке стал востребован другой отечественный бренд коммерческих автомобилей — «Соллерс». На него, по словам собеседника агентства, действует специальная льготная программа от государства и особые условия по лизингу. В дилерском центре отмечают, что все чаще поступают заказы на несколько коммерческих автомобилей. Цены в зависимости от моделей начинаются от 900 тысяч рублей.

В Тюмени увеличился спрос на коммерческие автомобили марки УАЗ и ГАЗ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе одного из дилерских центров города. «Большой спрос на автомобили ГАЗ обусловлен дефицитом автомобилей, в том числе и уходом европейских брендов. Клиенты звонят со всей России, нужны автомобили из наличия. По УАЗу действуют льготные программы», — сообщили в пресс-службе дилерского центра. Там также сообщили, что, помимо УАЗов и ГАЗов, на рынке стал востребован другой отечественный бренд коммерческих автомобилей — «Соллерс». На него, по словам собеседника агентства, действует специальная льготная программа от государства и особые условия по лизингу. В дилерском центре отмечают, что все чаще поступают заказы на несколько коммерческих автомобилей. Цены в зависимости от моделей начинаются от 900 тысяч рублей.