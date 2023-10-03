03 октября 2023

В Тюмени повысился спрос на автомобили марки УАЗ и ГАЗ

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание и заседание Государственного Совета в "Мастерской управления Сенеж". Москва, уаз, логотип
Спросом пользуются коммерческие автомобили отечественных марок Фото:

В Тюмени увеличился спрос на коммерческие автомобили марки УАЗ и ГАЗ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе одного из дилерских центров города.

«Большой спрос на автомобили ГАЗ обусловлен дефицитом автомобилей, в том числе и уходом европейских брендов. Клиенты звонят со всей России, нужны автомобили из наличия. По УАЗу действуют льготные программы», — сообщили в пресс-службе дилерского центра.

Там также сообщили, что, помимо УАЗов и ГАЗов, на рынке стал востребован другой отечественный бренд коммерческих автомобилей — «Соллерс». На него, по словам собеседника агентства, действует специальная льготная программа от государства и особые условия по лизингу.

В дилерском центре отмечают, что все чаще поступают заказы на несколько коммерческих автомобилей. Цены в зависимости от моделей начинаются от 900 тысяч рублей.

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В Тюмени увеличился спрос на коммерческие автомобили марки УАЗ и ГАЗ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе одного из дилерских центров города. «Большой спрос на автомобили ГАЗ обусловлен дефицитом автомобилей, в том числе и уходом европейских брендов. Клиенты звонят со всей России, нужны автомобили из наличия. По УАЗу действуют льготные программы», — сообщили в пресс-службе дилерского центра. Там также сообщили, что, помимо УАЗов и ГАЗов, на рынке стал востребован другой отечественный бренд коммерческих автомобилей — «Соллерс». На него, по словам собеседника агентства, действует специальная льготная программа от государства и особые условия по лизингу. В дилерском центре отмечают, что все чаще поступают заказы на несколько коммерческих автомобилей. Цены в зависимости от моделей начинаются от 900 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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