Прокуратура требует восстановить автобусные маршруты в курганском округе

Прокуратура в Каргапольском округе Курганской области в ходе проверки выяснила, что мэрия не организовала автобусные перевозки пассажиров на маршрутах между деревнями и селами. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства.
«Прокурор района обратился в суд с иском, чтобы обязать администрацию Каргапольского округа в течение 12 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу организовать транспортное обслуживание жителей между населенными пунктами. Суд удовлетворил требование прокурора», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Курганской области.
Ранее власти Юргамышского муниципального округа Курганской области обязали найти перевозчиков на маршруты до трех населенных пунктов. В прокуратуре отметили, что отсутствие перевозчиков на этих маршрутах противоречит федеральному законодательству и нарушает права граждан на свободу передвижения, транспортную доступность и доступную социальную инфраструктуру.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.