04 октября 2023

Прокуратура требует восстановить автобусные маршруты в курганском округе

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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, прокуратура, ксива, удостоверение, проверка, ведомство, прокурорская проверка, удостоверение прокурора
В Каргапольском округе Курганской области прокуратура потребовала организовать автобусное сообщение для жителей Фото:

Прокуратура в Каргапольском округе Курганской области в ходе проверки выяснила, что мэрия не организовала автобусные перевозки пассажиров на маршрутах между деревнями и селами. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства.

«Прокурор района обратился в суд с иском, чтобы обязать администрацию Каргапольского округа в течение 12 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу организовать транспортное обслуживание жителей между населенными пунктами. Суд удовлетворил требование прокурора», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Курганской области.

Ранее власти Юргамышского муниципального округа Курганской области обязали найти перевозчиков на маршруты до трех населенных пунктов. В прокуратуре отметили, что отсутствие перевозчиков на этих маршрутах противоречит федеральному законодательству и нарушает права граждан на свободу передвижения, транспортную доступность и доступную социальную инфраструктуру.

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Прокуратура в Каргапольском округе Курганской области в ходе проверки выяснила, что мэрия не организовала автобусные перевозки пассажиров на маршрутах между деревнями и селами. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства. «Прокурор района обратился в суд с иском, чтобы обязать администрацию Каргапольского округа в течение 12 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу организовать транспортное обслуживание жителей между населенными пунктами. Суд удовлетворил требование прокурора», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Курганской области. Ранее власти Юргамышского муниципального округа Курганской области обязали найти перевозчиков на маршруты до трех населенных пунктов. В прокуратуре отметили, что отсутствие перевозчиков на этих маршрутах противоречит федеральному законодательству и нарушает права граждан на свободу передвижения, транспортную доступность и доступную социальную инфраструктуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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