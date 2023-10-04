Прокуратура требует восстановить автобусные маршруты в курганском округе

В Каргапольском округе Курганской области прокуратура потребовала организовать автобусное сообщение для жителей Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура в Каргапольском округе Курганской области в ходе проверки выяснила, что мэрия не организовала автобусные перевозки пассажиров на маршрутах между деревнями и селами. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства.

«Прокурор района обратился в суд с иском, чтобы обязать администрацию Каргапольского округа в течение 12 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу организовать транспортное обслуживание жителей между населенными пунктами. Суд удовлетворил требование прокурора», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Курганской области.

Ранее власти Юргамышского муниципального округа Курганской области обязали найти перевозчиков на маршруты до трех населенных пунктов. В прокуратуре отметили, что отсутствие перевозчиков на этих маршрутах противоречит федеральному законодательству и нарушает права граждан на свободу передвижения, транспортную доступность и доступную социальную инфраструктуру.