Скандальный тюменский зоопарк обзаведется зеброй и фламинго

05 октября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

После расширения в зоопарк обещают завезти больше экзотических животных Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU В скандальном тюменском зоопарке, где в 2022 году сбежавший из вольера медведь напал на человека, после реконструкции появятся зебры, фламинго, редкие виды рыб и обезьян. Об этом URA.RU сообщили сотрудники зоопарка «Сосновый бор». «После реконструкции зоопарк станет больше. И среди животных будет многообразие. Планируется завезти зебру, редкие виды рыб, обезьяны, фламинго. Для всех животных будут отдельные помещения», — рассказали представители базы отдыха «Сосновый бор». Там также уточнили, что из-за нововведений и увеличения количества экзотических животных возможно повышение цен на входные билеты. Открытие обновленного зоопарка запланировано на следующий год. Ранее агентство писало о том, что в зоопарке «Сосновый бор» сбежавший из вольера медведь напал на человека. После инцидента зверя застрелили. Пострадавшего мужчину доставили в больницу с ранами конечностей.

В скандальном тюменском зоопарке, где в 2022 году сбежавший из вольера медведь напал на человека, после реконструкции появятся зебры, фламинго, редкие виды рыб и обезьян. Об этом URA.RU сообщили сотрудники зоопарка «Сосновый бор». «После реконструкции зоопарк станет больше. И среди животных будет многообразие. Планируется завезти зебру, редкие виды рыб, обезьяны, фламинго. Для всех животных будут отдельные помещения», — рассказали представители базы отдыха «Сосновый бор». Там также уточнили, что из-за нововведений и увеличения количества экзотических животных возможно повышение цен на входные билеты. Открытие обновленного зоопарка запланировано на следующий год. Ранее агентство писало о том, что в зоопарке «Сосновый бор» сбежавший из вольера медведь напал на человека. После инцидента зверя застрелили. Пострадавшего мужчину доставили в больницу с ранами конечностей.