04 октября 2023

Скандальный тюменский зоопарк обзаведется зеброй и фламинго

© Служба новостей «URA.RU»
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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, зоопарк, обезьяна, дикие животные, тайган
После расширения в зоопарк обещают завезти больше экзотических животных Фото:

В скандальном тюменском зоопарке, где в 2022 году сбежавший из вольера медведь напал на человека, после реконструкции появятся зебры, фламинго, редкие виды рыб и обезьян. Об этом URA.RU сообщили сотрудники зоопарка «Сосновый бор».

«После реконструкции зоопарк станет больше. И среди животных будет многообразие. Планируется завезти зебру, редкие виды рыб, обезьяны, фламинго. Для всех животных будут отдельные помещения», — рассказали представители базы отдыха «Сосновый бор».

Там также уточнили, что из-за нововведений и увеличения количества экзотических животных возможно повышение цен на входные билеты. Открытие обновленного зоопарка запланировано на следующий год.

Ранее агентство писало о том, что в зоопарке «Сосновый бор» сбежавший из вольера медведь напал на человека. После инцидента зверя застрелили. Пострадавшего мужчину доставили в больницу с ранами конечностей.

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В скандальном тюменском зоопарке, где в 2022 году сбежавший из вольера медведь напал на человека, после реконструкции появятся зебры, фламинго, редкие виды рыб и обезьян. Об этом URA.RU сообщили сотрудники зоопарка «Сосновый бор». «После реконструкции зоопарк станет больше. И среди животных будет многообразие. Планируется завезти зебру, редкие виды рыб, обезьяны, фламинго. Для всех животных будут отдельные помещения», — рассказали представители базы отдыха «Сосновый бор». Там также уточнили, что из-за нововведений и увеличения количества экзотических животных возможно повышение цен на входные билеты. Открытие обновленного зоопарка запланировано на следующий год. Ранее агентство писало о том, что в зоопарке «Сосновый бор» сбежавший из вольера медведь напал на человека. После инцидента зверя застрелили. Пострадавшего мужчину доставили в больницу с ранами конечностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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