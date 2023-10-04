04 октября 2023

Замгубернатора посадила деревья возле единственной строящейся школы в Кургане. Фото

В Кургане в День учителя высадили липы и березы на территории будущей школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный, стройка школы
В Кургане на территории строящейся школы в Заозерном высадили саженцы деревьев Фото:

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова совместно с директором департамента образования региона Андреем Кочеровым приняла участие в высадке саженцев липы, березы и рябины на территории будущей школы на 1500 мест в Заозерном районе. Об этом сообщается в группе завода «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте».

«В день учителя на территории школы на 1500 мест в Заозерном, которую строит „Курганстальмост“, высадили „Аллею педагогов“. Вместе с педагогами, будущими учениками школы и их родителями деревья высаживали представители правительства региона — замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова и директор департамента образования и науки Андрей Кочеров», — указано в сообщении.

От предприятия «Курганстальмост» в акции приняли участие исполнительный директор ЗАО «Курганстальмост» Сергей Парышев и заместитель гендиректора предприятия по капитальному строительству Виталий Фомин. Всего на территории соцобъекта было высажено более 200 саженцев липы, рябины, клена, березы, ели и кизильника.

Замгубернатора Наталья Кирилова посадила деревья на территории школы на 1500 мест в Заозерном
Замгубернатора Наталья Кирилова посадила деревья на территории школы на 1500 мест в Заозерном
Фото:
В посадке деревьев участвовал и директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров
В посадке деревьев участвовал и директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров
Фото:
Саженцы деревьев также высаживали педагоги, будущие ученики и их родители
Саженцы деревьев также высаживали педагоги, будущие ученики и их родители
Фото:
Всего в рамках акции «Аллея педагогов» в День учителя было высажено более 200 саженцев липы, рябины, клена, березы, ели и кизильника
Всего в рамках акции «Аллея педагогов» в День учителя было высажено более 200 саженцев липы, рябины, клена, березы, ели и кизильника
Фото:

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Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова совместно с директором департамента образования региона Андреем Кочеровым приняла участие в высадке саженцев липы, березы и рябины на территории будущей школы на 1500 мест в Заозерном районе. Об этом сообщается в группе завода «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте». «В день учителя на территории школы на 1500 мест в Заозерном, которую строит „Курганстальмост“, высадили „Аллею педагогов“. Вместе с педагогами, будущими учениками школы и их родителями деревья высаживали представители правительства региона — замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова и директор департамента образования и науки Андрей Кочеров», — указано в сообщении. От предприятия «Курганстальмост» в акции приняли участие исполнительный директор ЗАО «Курганстальмост» Сергей Парышев и заместитель гендиректора предприятия по капитальному строительству Виталий Фомин. Всего на территории соцобъекта было высажено более 200 саженцев липы, рябины, клена, березы, ели и кизильника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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