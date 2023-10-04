В Кургане в День учителя высадили липы и березы на территории будущей школы

В Кургане на территории строящейся школы в Заозерном высадили саженцы деревьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова совместно с директором департамента образования региона Андреем Кочеровым приняла участие в высадке саженцев липы, березы и рябины на территории будущей школы на 1500 мест в Заозерном районе. Об этом сообщается в группе завода «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте».

«В день учителя на территории школы на 1500 мест в Заозерном, которую строит „Курганстальмост“, высадили „Аллею педагогов“. Вместе с педагогами, будущими учениками школы и их родителями деревья высаживали представители правительства региона — замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова и директор департамента образования и науки Андрей Кочеров», — указано в сообщении.

От предприятия «Курганстальмост» в акции приняли участие исполнительный директор ЗАО «Курганстальмост» Сергей Парышев и заместитель гендиректора предприятия по капитальному строительству Виталий Фомин. Всего на территории соцобъекта было высажено более 200 саженцев липы, рябины, клена, березы, ели и кизильника.

Замгубернатора Наталья Кирилова посадила деревья на территории школы на 1500 мест в Заозерном Фото: группа «КУРГАНСТАЛЬМОСТ» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-132666419_18476

В посадке деревьев участвовал и директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров Фото: группа «КУРГАНСТАЛЬМОСТ» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-132666419_18476

Саженцы деревьев также высаживали педагоги, будущие ученики и их родители Фото: группа «КУРГАНСТАЛЬМОСТ» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-132666419_18476