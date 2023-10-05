Осужденному свердловскому депутату сократили срок из-за участия в СВО

Депутату гордумы Алапаевска Чижу изменили приговор из-за участия в СВО

06 октября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Илья Чиж осужден за избиение незнакомца битой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутату гордумы Алапаевска (Свердловская область) Илье Чижу, осужденному за избиение незнакомца битой, сократили срок наказания на месяц из-за его участия в спецоперации на Украине. Теперь ему грозит год и 11 месяцев, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «По итогам апелляционного рассмотрения жалобы защитника суд изменил приговор Илье Чижу из-за его участия в СВО. Срок назначенного судом первой инстанции наказания сокращен на месяц, до года и 11 месяцев», — говорится в сообщении. Драка с участием депутата произошла в апреле 2022-го. Чиж вступил в конфликт с компанией молодых людей. Одного он ударил битой по туловищу и голове, другому — 19-летнему парню — сломал скулу и проломил череп. Депутат в разговоре с URA.RU пояснял, что всего лишь оборонялся от хулиганов. Однако его признали виновным в избиении битой незнакомца и назначили два года колонии. В начале июня 2023-го Чижа объявили в розыск, когда он не явился на оглашение приговора. Позднее стало известно, что депутат собирается уехать на СВО в составе ЧВК «Вагнер».

Депутату гордумы Алапаевска (Свердловская область) Илье Чижу, осужденному за избиение незнакомца битой, сократили срок наказания на месяц из-за его участия в спецоперации на Украине. Теперь ему грозит год и 11 месяцев, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «По итогам апелляционного рассмотрения жалобы защитника суд изменил приговор Илье Чижу из-за его участия в СВО. Срок назначенного судом первой инстанции наказания сокращен на месяц, до года и 11 месяцев», — говорится в сообщении. Драка с участием депутата произошла в апреле 2022-го. Чиж вступил в конфликт с компанией молодых людей. Одного он ударил битой по туловищу и голове, другому — 19-летнему парню — сломал скулу и проломил череп. Депутат в разговоре с URA.RU пояснял, что всего лишь оборонялся от хулиганов. Однако его признали виновным в избиении битой незнакомца и назначили два года колонии. В начале июня 2023-го Чижа объявили в розыск, когда он не явился на оглашение приговора. Позднее стало известно, что депутат собирается уехать на СВО в составе ЧВК «Вагнер».