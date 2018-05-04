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15:15  04 мая 2018 0

Ямальские единороссы дождались еще одного кандидата в Заксобрание

Андрей Харючи готов заменить своего отца в парламенте округаФото: http://ynao.er.ru

Заявку на участие в партийных праймериз Ямало-Ненецкого регионального отделения Единой России подал третий кандидат. Им оказался сын сложившего свои полномочия в связи с выходом на пенсию депутата Сергея Харючи — Андрей.

Ранее свое участие в предварительном голосовании по кандидатуре на дополнительных выборах депутата Заксобрания ЯНАО по одномандатному округу №3, который объединяет Тазовский и Ямальский районы, обозначили Степан Вануйто и Артур Джелябиев.

Вануйто — ныне действующий депутат Думы Тазовского района. Председатель постоянной комиссии по вопросам традиционной хозяйственной деятельности, природопользованию и делам коренных малочисленных народностей Севера. Артур Джелябиев занимает должность директора МКУ «Производственно-техническое объединение» Ямальского района.

Харючи является председателем правления Приуральского филиала регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!».

Напомним, депутатское кресло в Законодательном собрании ЯНАО освободилось после досрочного выхода на пенсию легендарного ямальского политика Сергея Харючи. РО ЯНАО «Единая Россия» объявила прием заявлений для определения нового кандидата от партии на место своего однопартийца. Заявления кандидатов на предварительное голосование в приемную регионального отделения партии можно подать до 27 мая. Точная дата довыборов пока не объявлена.

Сергей Мороз
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