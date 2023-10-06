В ЯНАО мужчина и женщина умерли после употребления лосьона

07 октября 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

В ЯНАО пара погибла, предварительно, из-за употребления лосьона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО 63-летний мужчина и 50-летняя женщина скончались, предположительно, из-за отравления лосьоном. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. «В Ямало-Ненецком автономном округе 4 октября пара, почувствовав себя плохо, вызвала скорую. Их отвезли в больницу. Через несколько часов мужчина и женщина уже впали в кому. На следующий день они скончались», — передает источник телеканалу РЕН ТВ. По его словам, врачи рассказали обо всем сотрудникам правоохранительных органов. После этого начали искать причину гибели людей. Полицейские осмотрели место жительства и забрали оттуда пустые флаконы с антибактериальным лосьоном и лосьоном для обуви. Их направили на экспертизу. По факту смерти пары сейчас проводится проверка.

В ЯНАО 63-летний мужчина и 50-летняя женщина скончались, предположительно, из-за отравления лосьоном. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. «В Ямало-Ненецком автономном округе 4 октября пара, почувствовав себя плохо, вызвала скорую. Их отвезли в больницу. Через несколько часов мужчина и женщина уже впали в кому. На следующий день они скончались», — передает источник телеканалу РЕН ТВ. По его словам, врачи рассказали обо всем сотрудникам правоохранительных органов. После этого начали искать причину гибели людей. Полицейские осмотрели место жительства и забрали оттуда пустые флаконы с антибактериальным лосьоном и лосьоном для обуви. Их направили на экспертизу. По факту смерти пары сейчас проводится проверка.