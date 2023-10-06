06 октября 2023
05 октября 2023

В ЯНАО мужчина и женщина умерли после употребления лосьона

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО пара погибла, предварительно, из-за употребления лосьона Фото:

В ЯНАО 63-летний мужчина и 50-летняя женщина скончались, предположительно, из-за отравления лосьоном. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«В Ямало-Ненецком автономном округе 4 октября пара, почувствовав себя плохо, вызвала скорую. Их отвезли в больницу. Через несколько часов мужчина и женщина уже впали в кому. На следующий день они скончались», — передает источник телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, врачи рассказали обо всем сотрудникам правоохранительных органов. После этого начали искать причину гибели людей. Полицейские осмотрели место жительства и забрали оттуда пустые флаконы с антибактериальным лосьоном и лосьоном для обуви. Их направили на экспертизу. По факту смерти пары сейчас проводится проверка.

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В ЯНАО 63-летний мужчина и 50-летняя женщина скончались, предположительно, из-за отравления лосьоном. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. «В Ямало-Ненецком автономном округе 4 октября пара, почувствовав себя плохо, вызвала скорую. Их отвезли в больницу. Через несколько часов мужчина и женщина уже впали в кому. На следующий день они скончались», — передает источник телеканалу РЕН ТВ. По его словам, врачи рассказали обо всем сотрудникам правоохранительных органов. После этого начали искать причину гибели людей. Полицейские осмотрели место жительства и забрали оттуда пустые флаконы с антибактериальным лосьоном и лосьоном для обуви. Их направили на экспертизу. По факту смерти пары сейчас проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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