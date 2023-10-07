Спасатели предупредили тюменцев о сильном ветре

В Тюменской области 9 октября прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Спасатели предупреждают жителей об опасном погодном явлении и просят быть осторожными.
«По данным Тюменского ЦГМС днем 9 октября 2023 года прогнозируется ветер южный, юго-восточный местами возможны порывы до 20 м/с. В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиям будьте внимательны и осторожны!» — размещено предупреждение в telegram-канале ведомства.
Помимо сильного ветра, на территории области синоптики ночью и утром прогнозируют туман, который ухудшает видимость на дорогах и увеличивает риск возникновения ДТП. Возможны небольшие дожди.
Ранее на территории Тюменской области 8 октября ожидался ветер с порывами до 18 метров в секунду. Из-за этого увеличивается риск возникновения происшествий. Возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в аэропорту Рощино.
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