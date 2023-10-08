Жители Тюмени стали чаще сбегать за пределы города

Жители Тюмени при подборе жилья стали на 30% чаще обращать внимание на загородную недвижимость. Накой прирост произошел с начала года, рассказали аналитики агентства «Сова» на встрече с торгово-промышленной палатой области, сообщает пресс-служба ТПП.
«По аналитическим данным АН „Сова“ спрос на рынке загородной недвижимости с начала года вырос до 30%. Покупатели, которые изначально присматривали квартиру в городе, в процессе подбора все чаще переключаются на загородные дома», — говорится в сообщении.
В «Сове» пояснили, что самые доступные районы ИЖС сейчас расположены на Велижанском и Старотобольском тракте. Здесь цена за сотку варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. А вот сотка на Московском, Ирбитском и Червишевском трактах оценивается в среднем в 500 тысяч рублей. По мнению риэлторов, рынок загородной недвижимости Тюмени продолжит расти, однако конкретных прогнозов роста аналитики не озвучивают.
Ранее URA.RU рассказало, что высокий спрос создал в Тюмени дефицит участков под индивидуальную застройку. Риэлторы связывают это с нехваткой свободной земли.
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