08 октября 2023
07 октября 2023
06 октября 2023

Жители Тюмени стали чаще сбегать за пределы города

АН «Сова»: в Тюмени на 30% вырос спрос на индивидуальное жилье в пригородах
© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, кирпичный дом, дом
По словам риэлторов, собственный дом все чаще выбирают даже те покупатели, кто изначально был настроен на городское жилье Фото:

Жители Тюмени при подборе жилья стали на 30% чаще обращать внимание на загородную недвижимость. Накой прирост произошел с начала года, рассказали аналитики агентства «Сова» на встрече с торгово-промышленной палатой области, сообщает пресс-служба ТПП.

«По аналитическим данным АН „Сова“ спрос на рынке загородной недвижимости с начала года вырос до 30%. Покупатели, которые изначально присматривали квартиру в городе, в процессе подбора все чаще переключаются на загородные дома», — говорится в сообщении.

В «Сове» пояснили, что самые доступные районы ИЖС сейчас расположены на Велижанском и Старотобольском тракте. Здесь цена за сотку варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. А вот сотка на Московском, Ирбитском и Червишевском трактах оценивается в среднем в 500 тысяч рублей. По мнению риэлторов, рынок загородной недвижимости Тюмени продолжит расти, однако конкретных прогнозов роста аналитики не озвучивают.

Ранее URA.RU рассказало, что высокий спрос создал в Тюмени дефицит участков под индивидуальную застройку. Риэлторы связывают это с нехваткой свободной земли.

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Жители Тюмени при подборе жилья стали на 30% чаще обращать внимание на загородную недвижимость. Накой прирост произошел с начала года, рассказали аналитики агентства «Сова» на встрече с торгово-промышленной палатой области, сообщает пресс-служба ТПП. «По аналитическим данным АН „Сова“ спрос на рынке загородной недвижимости с начала года вырос до 30%. Покупатели, которые изначально присматривали квартиру в городе, в процессе подбора все чаще переключаются на загородные дома», — говорится в сообщении. В «Сове» пояснили, что самые доступные районы ИЖС сейчас расположены на Велижанском и Старотобольском тракте. Здесь цена за сотку варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. А вот сотка на Московском, Ирбитском и Червишевском трактах оценивается в среднем в 500 тысяч рублей. По мнению риэлторов, рынок загородной недвижимости Тюмени продолжит расти, однако конкретных прогнозов роста аналитики не озвучивают. Ранее URA.RU рассказало, что высокий спрос создал в Тюмени дефицит участков под индивидуальную застройку. Риэлторы связывают это с нехваткой свободной земли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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