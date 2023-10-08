Жители Тюмени стали чаще сбегать за пределы города

АН «Сова»: в Тюмени на 30% вырос спрос на индивидуальное жилье в пригородах

09 октября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

По словам риэлторов, собственный дом все чаще выбирают даже те покупатели, кто изначально был настроен на городское жилье Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени при подборе жилья стали на 30% чаще обращать внимание на загородную недвижимость. Накой прирост произошел с начала года, рассказали аналитики агентства «Сова» на встрече с торгово-промышленной палатой области, сообщает пресс-служба ТПП. «По аналитическим данным АН „Сова“ спрос на рынке загородной недвижимости с начала года вырос до 30%. Покупатели, которые изначально присматривали квартиру в городе, в процессе подбора все чаще переключаются на загородные дома», — говорится в сообщении. В «Сове» пояснили, что самые доступные районы ИЖС сейчас расположены на Велижанском и Старотобольском тракте. Здесь цена за сотку варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. А вот сотка на Московском, Ирбитском и Червишевском трактах оценивается в среднем в 500 тысяч рублей. По мнению риэлторов, рынок загородной недвижимости Тюмени продолжит расти, однако конкретных прогнозов роста аналитики не озвучивают. Ранее URA.RU рассказало, что высокий спрос создал в Тюмени дефицит участков под индивидуальную застройку. Риэлторы связывают это с нехваткой свободной земли.

Жители Тюмени при подборе жилья стали на 30% чаще обращать внимание на загородную недвижимость. Накой прирост произошел с начала года, рассказали аналитики агентства «Сова» на встрече с торгово-промышленной палатой области, сообщает пресс-служба ТПП. «По аналитическим данным АН „Сова“ спрос на рынке загородной недвижимости с начала года вырос до 30%. Покупатели, которые изначально присматривали квартиру в городе, в процессе подбора все чаще переключаются на загородные дома», — говорится в сообщении. В «Сове» пояснили, что самые доступные районы ИЖС сейчас расположены на Велижанском и Старотобольском тракте. Здесь цена за сотку варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. А вот сотка на Московском, Ирбитском и Червишевском трактах оценивается в среднем в 500 тысяч рублей. По мнению риэлторов, рынок загородной недвижимости Тюмени продолжит расти, однако конкретных прогнозов роста аналитики не озвучивают. Ранее URA.RU рассказало, что высокий спрос создал в Тюмени дефицит участков под индивидуальную застройку. Риэлторы связывают это с нехваткой свободной земли.