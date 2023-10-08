08 октября 2023
07 октября 2023
06 октября 2023

Артюхов назначил нового директора департамента гражданской защиты ЯНАО. Фото

Директором департамента гражданской защиты ЯНАО назначен Максим Тютюнник
© Служба новостей «URA.RU»
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Директором департамента гражданской защиты ЯНАО стал Максим Тютюнник Фото:
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил нового директора окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. Им стал Максим Тютюнник, следует из информации, опубликованной на сайте департамента.

«Директором департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО назначен Максим Тютюнник. Последние четыре года он занимал пост первого заместителя департамента», — следует из информации, опубликованной на сайте.

Тютюнник с 2002 по 2016 годы работал в МЧС, с 2017 по 2019 занимал должность начальника управления по ГО и ЧС в администрации Муравленко. С 2019 года был заместителем директора окружного департамента. Его первым замом будет Сергей Юдин, который руководил депзащиты ЯНАО с 2019 по 2022 годы.

Новым главой депзащиты ЯНАО стал Максим Тютюнник
Новым главой депзащиты ЯНАО стал Максим Тютюнник
Фото:

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил нового директора окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. Им стал Максим Тютюнник, следует из информации, опубликованной на сайте департамента. «Директором департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО назначен Максим Тютюнник. Последние четыре года он занимал пост первого заместителя департамента», — следует из информации, опубликованной на сайте. Тютюнник с 2002 по 2016 годы работал в МЧС, с 2017 по 2019 занимал должность начальника управления по ГО и ЧС в администрации Муравленко. С 2019 года был заместителем директора окружного департамента. Его первым замом будет Сергей Юдин, который руководил депзащиты ЯНАО с 2019 по 2022 годы.
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