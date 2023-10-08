В центре Кургана пропал ребенок 11 лет

Курганские волонтеры ищут пропавшего одиннадцатилетнего мальчика. Информацию об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в соцсетях.
«Внимание! Пропал ребенок! Василий, 11 лет (2012 года рождения), город Курган. 9 октября не вернулся с прогулки домой», — указано в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте».
В сообществе волонтеры уточнили приметы мальчика: рост 158 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло — русые, глаза серо-голубые. Василий, по информации волонтеров, одет в серую куртку, черные джинсы, черные кроссовки с красными полосками.
В пресс-службе УМВД подтвердили, что мальчик пропал в центральном районе города. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №3 УМВД России по городу Кургану, сотрудники полиции осуществляют поисковые мероприятия» — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 19:24 по уральскому времени:
В УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что место нахождения несовершеннолетнего установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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