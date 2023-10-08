08 октября 2023

В центре Кургана пропал ребенок 11 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, полиция, поиск людей, пропавший человек, поиски человека
В УМВД подтвердили, что Василий пропал (архивное фото) Фото:

Курганские волонтеры ищут пропавшего одиннадцатилетнего мальчика. Информацию об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в соцсетях.

«Внимание! Пропал ребенок! Василий, 11 лет (2012 года рождения), город Курган. 9 октября не вернулся с прогулки домой», — указано в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе волонтеры уточнили приметы мальчика: рост 158 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло — русые, глаза серо-голубые. Василий, по информации волонтеров, одет в серую куртку, черные джинсы, черные кроссовки с красными полосками.

В пресс-службе УМВД подтвердили, что мальчик пропал в центральном районе города. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №3 УМВД России по городу Кургану, сотрудники полиции осуществляют поисковые мероприятия» — сообщили в ведомстве.

Обновлено в 19:24 по уральскому времени:

В УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что место нахождения несовершеннолетнего установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские волонтеры ищут пропавшего одиннадцатилетнего мальчика. Информацию об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в соцсетях. «Внимание! Пропал ребенок! Василий, 11 лет (2012 года рождения), город Курган. 9 октября не вернулся с прогулки домой», — указано в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте». В сообществе волонтеры уточнили приметы мальчика: рост 158 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло — русые, глаза серо-голубые. Василий, по информации волонтеров, одет в серую куртку, черные джинсы, черные кроссовки с красными полосками. В пресс-службе УМВД подтвердили, что мальчик пропал в центральном районе города. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №3 УМВД России по городу Кургану, сотрудники полиции осуществляют поисковые мероприятия» — сообщили в ведомстве. Обновлено в 19:24 по уральскому времени: В УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что место нахождения несовершеннолетнего установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...