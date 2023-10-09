Гендиректор курганского завода вошел в жюри конкурса, организованного мэрией

Кирилл Гринюк является одним из членов жюри городского конкурса школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В жюри городского конкурса «Ученик года» вошел генеральный директор завода «Кургансельмаш» Кирилл Гринюк, который также является депутатом Курганской городской думы. Об этом сообщает администрация Кургана на сайте.

«17 городской конкурс „Ученик года“ объявила открытым заместитель директора департамента, начальник управления образования департамента социальной политики администрации города Кургана, Ирина Паскевич. <…> В составе жюри — <…> депутат Курганской городской Думы Кирилл Гринюк», — указано на сайте мэрии. Также там написано, что членами жюри выбраны директор регионального филиала Российского общества «Знание» Анна Бороздина, руководитель образовательного центра одаренных детей и молодежи «Созвездие» Анна Лукина, председатель городского родительского Совета города Петр Мищенко и другие. А председателем жюри является директор Курганского дома молодежи Марина Самойлова.

Администрация уточняет, что жюри конкурса определит победителя и призеров конкурса, а также победителей в номинациях «Общественник года», «Доброволец года», «Патриот года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Интеллект года» и «Выбор молодого поколения». Участниками конкурса стали лучшие ученики из 21 общеобразовательной школы, шести гимназий и одного лицея. Испытания, по данным мэрии, стартуют 10 октября, а 19 октября уже станут известны результаты конкурса.

По задумке властей, финалистов будут выводить на всероссийский конкурс «Ученик года», который объединяет лучших школьников со всей страны. Он проводится для стимулирования общественной, творческой и познавательной активности, а также, чтобы выявить и поощрить наиболее активных и творческих школьников.

Торжественное открытие 17 городского конкурса «Ученик года» состоялось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

19 октября будут известны результаты конкурса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Всего в конкурсе принимают участие 28 лучших школьников Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU