Екатеринбуржцев уличили в накрутке голосов в опросе о медиаэкране

В голосовании о судьбе медиаэкрана в Екатеринбурге обнаружили ботов

10 октября 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Пока до сих пор остается открытым вопрос, останется ли медиаэкран на Вайнера или нет Фото: Илья Московец © URA.RU Компания «Сима-ленд», которая решила провести голосования по поводу дальнейшей судьбы медиаэкрана на улице Вайнера в Екатеринбурге, обнаружила ботов. В связи с этим опрос решили приостановить. «Как вы помните, вчера у нас был проведен опрос о нашем медиаэкране, целью которого было узнать мнение каждого из вас! К большому сожалению наши IT—специалисты заметили, что в определенный момент к голосованию были подключены боты», — сообщает telegram-канал «SIMA LAND LIVE». На фоне накрутки компания решила приостановить опрос. «Мы считаем, что процент людей, проголосовавших против медиаэкрана — реальные люди! А именно примерно 7% из всего количества. Мы слышим и уважаем ваше мнение», — заявили представители «Сима-ленда». Однако компания оставляет вопрос о том, кому нужно было привлекать к голосованию ботов, открытым. Медиаэкран на Вайнера появился в Екатеринбурге к 300-летию города, его запустили 12 августа. Осведомленный источник URA.RU 7 октября рассказал, что медиаэкран уберут, в этот же день он впервые не заработал. После этого жители Екатеринбурга начали собирать подписи с просьбой не убирать подарок, а компания «Сима-ленд» предложила горожанам самим решить судьбу подарка.

Компания «Сима-ленд», которая решила провести голосования по поводу дальнейшей судьбы медиаэкрана на улице Вайнера в Екатеринбурге, обнаружила ботов. В связи с этим опрос решили приостановить. «Как вы помните, вчера у нас был проведен опрос о нашем медиаэкране, целью которого было узнать мнение каждого из вас! К большому сожалению наши IT—специалисты заметили, что в определенный момент к голосованию были подключены боты», — сообщает telegram-канал «SIMA LAND LIVE». На фоне накрутки компания решила приостановить опрос. «Мы считаем, что процент людей, проголосовавших против медиаэкрана — реальные люди! А именно примерно 7% из всего количества. Мы слышим и уважаем ваше мнение», — заявили представители «Сима-ленда». Однако компания оставляет вопрос о том, кому нужно было привлекать к голосованию ботов, открытым. Медиаэкран на Вайнера появился в Екатеринбурге к 300-летию города, его запустили 12 августа. Осведомленный источник URA.RU 7 октября рассказал, что медиаэкран уберут, в этот же день он впервые не заработал. После этого жители Екатеринбурга начали собирать подписи с просьбой не убирать подарок, а компания «Сима-ленд» предложила горожанам самим решить судьбу подарка.