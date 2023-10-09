09 октября 2023

На главной пешеходной улице Екатеринбурга устроят вечеринку под классику, Децла и «Касту»

В Екатеринбурге на медиаэкране будет звучать классика, Децл и «Каста»
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция в память о певце Юрии Шатунове. Екатеринбург, девушки, улица вайнера, танцы, медианавес
Любители классики и хип-хопа могут услышать любимые композиции уже сегодня Фото:

Пока горожане решают, что же делать с медиаэкраном на Вайнера, авторы подарка к 300-летию Екатеринбурга решили устроить музыкальный вечер. На главной пешеходной улице 10 октября будут звучать классические композиции, а также песни певца Децла, групп «Каста» и «Многоточие».

«По многочисленным просьбам, на медиаэкране будут представлены музыкальные произведения известных композиторов. Вы услышите такие произведения, как: André Previn, London Symphony Orchestra — Tchaikovsky: Swan Lake, Claudio Arrau — Chopin: Nocturne, Лондонский симфонический оркестр, Ойвин Фьельстад — „В пещере горного короля“, Job Roggeveen — Uma», — сообщает telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера».

Кроме этого, прозвучит и иная «классика» — для любителей хип-хопа. На главной пешеходной улице Екатеринбурга запустят песни групп «Многоточие» и «Каста», а также рэп-исполнителя Децла. Все они будут сделаны в оркестровой кавер-версии. Музыкальный вечер начнется в 19:00.

Медиаэкран на Вайнера появился к 300-летию Екатеринбурга 12 августа. Осведомленный источник URA.RU 7 октября рассказал, что медиаэкран уберут, в этот же день он впервые перестал работать. После этого жители Екатеринбурга начали собирать подписи с просьбой не убирать подарок, а компания «Сима-ленд» предложила горожанам самим решить судьбу подарка. Однако в опросе появились боты, и голосование приостановили.

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Пока горожане решают, что же делать с медиаэкраном на Вайнера, авторы подарка к 300-летию Екатеринбурга решили устроить музыкальный вечер. На главной пешеходной улице 10 октября будут звучать классические композиции, а также песни певца Децла, групп «Каста» и «Многоточие». «По многочисленным просьбам, на медиаэкране будут представлены музыкальные произведения известных композиторов. Вы услышите такие произведения, как: André Previn, London Symphony Orchestra — Tchaikovsky: Swan Lake, Claudio Arrau — Chopin: Nocturne, Лондонский симфонический оркестр, Ойвин Фьельстад — „В пещере горного короля“, Job Roggeveen — Uma», — сообщает telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера». Кроме этого, прозвучит и иная «классика» — для любителей хип-хопа. На главной пешеходной улице Екатеринбурга запустят песни групп «Многоточие» и «Каста», а также рэп-исполнителя Децла. Все они будут сделаны в оркестровой кавер-версии. Музыкальный вечер начнется в 19:00. Медиаэкран на Вайнера появился к 300-летию Екатеринбурга 12 августа. Осведомленный источник URA.RU 7 октября рассказал, что медиаэкран уберут, в этот же день он впервые перестал работать. После этого жители Екатеринбурга начали собирать подписи с просьбой не убирать подарок, а компания «Сима-ленд» предложила горожанам самим решить судьбу подарка. Однако в опросе появились боты, и голосование приостановили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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