Тюменские бизнесмены пытаются сдержать растущие цены на кофе

10 октября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

В крупных кофейнях пытаются не завышать цены на напитки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменские бизнесмены пытаются сдерживать цены на кофе в заведениях, несмотря на повышение стоимости зерна. Об это URA.RU заявил местный владелец сети кофеен. По его словам, такая необходимость обусловлена, прежде всего, лояльностью по отношению к клиентам. «Зерно дорожает постоянно. Но на дешевое сырье мы переходить точно не будем. Приходится все же незначительно поднимать цены на напитки, но здесь главное — вкус. Гости заменят изменение и в результате сомнительной „экономии“ мы можем потерять клиентов», — сообщил собеседник агентства. Тюменец добавляет, что небольшие кофейни-одиночки, возможно, не в ущерб морже, скорее всего, начнут закупать более дешевые сорта кофе. Но у крупных игроков рынка в Тюмени уже есть свои цеха, где они самостоятельно обжаривают зерна, что позволяет значительно экономить расходы. Ранее агентство писало о том, что российским кофейням разрешат снизить качество кофе. Такая инициатива возникла из-за нестабильного курса валют и роста цен.

Тюменские бизнесмены пытаются сдерживать цены на кофе в заведениях, несмотря на повышение стоимости зерна. Об это URA.RU заявил местный владелец сети кофеен. По его словам, такая необходимость обусловлена, прежде всего, лояльностью по отношению к клиентам. «Зерно дорожает постоянно. Но на дешевое сырье мы переходить точно не будем. Приходится все же незначительно поднимать цены на напитки, но здесь главное — вкус. Гости заменят изменение и в результате сомнительной „экономии“ мы можем потерять клиентов», — сообщил собеседник агентства. Тюменец добавляет, что небольшие кофейни-одиночки, возможно, не в ущерб морже, скорее всего, начнут закупать более дешевые сорта кофе. Но у крупных игроков рынка в Тюмени уже есть свои цеха, где они самостоятельно обжаривают зерна, что позволяет значительно экономить расходы. Ранее агентство писало о том, что российским кофейням разрешат снизить качество кофе. Такая инициатива возникла из-за нестабильного курса валют и роста цен.