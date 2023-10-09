09 октября 2023

Тюменские бизнесмены пытаются сдержать растущие цены на кофе

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня DUO в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, кофейня, чашка, кофемашина, кофе, кофейня дуо, duo coffee
В крупных кофейнях пытаются не завышать цены на напитки Фото:

Тюменские бизнесмены пытаются сдерживать цены на кофе в заведениях, несмотря на повышение стоимости зерна. Об это URA.RU заявил местный владелец сети кофеен. По его словам, такая необходимость обусловлена, прежде всего, лояльностью по отношению к клиентам.

«Зерно дорожает постоянно. Но на дешевое сырье мы переходить точно не будем. Приходится все же незначительно поднимать цены на напитки, но здесь главное — вкус. Гости заменят изменение и в результате сомнительной „экономии“ мы можем потерять клиентов», — сообщил собеседник агентства.

Тюменец добавляет, что небольшие кофейни-одиночки, возможно, не в ущерб морже, скорее всего, начнут закупать более дешевые сорта кофе. Но у крупных игроков рынка в Тюмени уже есть свои цеха, где они самостоятельно обжаривают зерна, что позволяет значительно экономить расходы.

Ранее агентство писало о том, что российским кофейням разрешат снизить качество кофе. Такая инициатива возникла из-за нестабильного курса валют и роста цен.

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Тюменские бизнесмены пытаются сдерживать цены на кофе в заведениях, несмотря на повышение стоимости зерна. Об это URA.RU заявил местный владелец сети кофеен. По его словам, такая необходимость обусловлена, прежде всего, лояльностью по отношению к клиентам. «Зерно дорожает постоянно. Но на дешевое сырье мы переходить точно не будем. Приходится все же незначительно поднимать цены на напитки, но здесь главное — вкус. Гости заменят изменение и в результате сомнительной „экономии“ мы можем потерять клиентов», — сообщил собеседник агентства. Тюменец добавляет, что небольшие кофейни-одиночки, возможно, не в ущерб морже, скорее всего, начнут закупать более дешевые сорта кофе. Но у крупных игроков рынка в Тюмени уже есть свои цеха, где они самостоятельно обжаривают зерна, что позволяет значительно экономить расходы. Ранее агентство писало о том, что российским кофейням разрешат снизить качество кофе. Такая инициатива возникла из-за нестабильного курса валют и роста цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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