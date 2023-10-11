Причиной подтопления кипятком стал прорыв труб МУП (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Мебельный (Челябинск) произошел порыв на теплосетях МУП «ЧКТС», подконтрольного мэрии. В соцсетях расходится видео, на котором запечатлена улица, затопленная кипятком. Фотографиями труб, где дыры доходят до шести сантиметров в диаметре, с URA.RU поделились читатели.

«Теперь можно мыться на улице. Мебельный поселок плывет в кипятке», — сообщает telegram-канал «Челябинск с огоньком». В паблике опубликовали видео, на котором видно, что над улицей поднимаются клубы пара. Дорога вблизи также была подтоплена.

Порыв, вероятно, произошел 10 октября. Однако работы по устранению его последствий продолжались и 11 октября на улице Мебельной, недалеко от дома 37, рассказали читатели URA.RU. Они также предоставили фото последствий происшествия: на снимках видно, что диаметр повреждений труб доходит до шести сантиметров. Агентство направило запрос в администрацию города и «ЧКТС», ответы будут опубликованы после получения.

Также 10 октября прорвало трубу на Братьев Кашириных, 65. Несмотря на то, что струю кипятка, бьющую из-под земли, устранили, к вечеру из труб продолжал выходить пар. Мэр Наталья Котова отрицает риски срыва отопительного сезона в Челябинске. По данным мэрии, износ сетей у «ЧКТС» составляет до 60%. Однако, по версии источников агентства, он доходит до 80-90%, что могло привести к увеличению повреждений после пуска тепла. Например, из-за проблем на сетях «ЧКТС» едва поданное отопление выключили в некоторых домах на улице Лобачевского. Позже тепло вернули.

При этом работой мэрии по запуску отопительного сезона недовольны не только замерзающие жильцы, но и регисполком «Народного Фронта» (ОНФ). Общественники намерены направить обращение в прокуратуру из-за многочисленных жалоб. Ранее в ситуацию с отсутствием горячего водоснабжения из-за действий «ЧКТС» после публикации URA.RU вмешалась Генпрокуратура РФ. Тогда горожанам вернули ресурс и сделали перерасчет коммунальных платежей, но проблемы не прекратились.

Дорогу на улице Мебельной из-за повреждений на сетях «ЧКТС» подтопило кипятком фото: читатель URA.RU

Повреждения на трубах в поселке Мебельный доходят до шести сантиметров в диаметре фото: читатель URA.RU