Названа реальная причина отсутствия тепла в домах челябинцев

Из-за действий мэрии уже готовится заявление в прокуратуру

10 октября 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Из-за проблем на сетях «ЧКТС» некоторые челябинцы остаются без тепла в октябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска, контролирующая МУП «ЧКТС», отрицает вину своей компании в отсутствии отопления в частном секторе Калининского района и обвиняет в произошедшем другое теплоснабжающее предприятие — «УСТЭК-Челябинск». Однако, по данным последней организации, в домах до сих пор нет тепла из-за изношенных муниципальных труб. Между тем, претензии из-за проблем в ходе старта отопительного сезона администрации высказывают уже не только простые потребители, но и руководство «Народного фронта». Агентство URA.RU рассказывало, что семья ребенка-инвалида, живущая в частном доме в Калининском районе Челябинска, замерзала из-за отсутствия отопления. Вместе с ней страдали потребители в соседних зданиях. По версии жительницы дома №45 на улице Лобачевского Анастасии, в этом виновато МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» («ЧКТС»). При этом в ночь на 11 октября в городе обещают уже нулевую температуру. Новость по теме Подконтрольное мэрии Челябинска МУП срывает подготовку к отопительному сезону Запрос по этой теме челябинские чиновники и МУП «ЧКТС» проигнорировали. Но после выпуска материала URA.RU мэрия обвинила журналистов в публикации недостоверных данных и заявила, что отсутствие отопления якобы связано с бездействием теплоснабжающей компании «УСТЭК-Челябинск». «До сегодняшнего дня, 9 октября, на камере тепловой сети УСТЭК 25/9, расположенной по адресу: Арзамасская, 1, питающей частный сектор по улице Лобачевского, не открыты задвижки. По информации, имеющейся в распоряжении администрации города Челябинска, подключение данного частного сектора УСТЭК запланировала начать завтра, 10 октября. Администрацией города Челябинска готовятся материалы о данной ситуации для направления их в надзорные органы», — заявили накануне в администрации столицы Южного Урала. По факту жалоб жителей на задержку подачи отопления в районе улиц Лобачевского, пр. Победы, Валдайская, 1-я и 2-я Арзамасская проведена служебная проверка, рассказали URA.RU в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск». Там уточнили, что отопительный сезон в городе стартовал 3 октября, однако подача отопления потребителям происходит поэтапно, в течение пяти-шести дней. По графику жители этих улиц должны были получить тепло уже 6 октября. Но произошла задержка. В ночь с 5 на 6 октября случился инцидент на Челябинской ТЭЦ-3, коммунальщики устраняли его последствия. «9 октября невозможность подачи теплоносителя в муниципальные тепловые сети к указанным домам частного сектора связана с значением подпитки тепловой сети на критическом аварийном уровне, превышающем возможности систем водоподготовки источников тепловой энергии», — рассказали в «УСТЭКе». То есть, если бы стали заполнять теплоносителем муниципальные сети в частном секторе, то в ряде других, уже подключенных домах, температура батарей снизилась бы или совсем пропало отопление и горячее водоснабжение. «10 октября теплоноситель на данный участок муниципальных тепловых сетей был подан, но после его подачи произошло повреждение на сетях, эксплуатируемых МУП „ЧКТС“, с выходом горячей воды на поверхность. Для ликвидации угрозы жизни и здоровью жителей, их имуществу, поврежденный участок был отключен до устранения повреждения силами муниципального предприятия коммунальных тепловых сетей», — рассказали в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск». По данным на 14 часов 10 октября отопление есть в частных домах по адресам: ул. Лобачевского, 81, 75, 73, 68, 66, 64, 62, 60, 65, 58, 63;

ул. 2-я Арзамасская, 20;

ул. 1-я Арзамасская, 21;

пр. Победы, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1;

ул. Валдайская, 58, 62. Остаются отключенными по причине повреждений на муниципальных сетях ул. Лобачевского 54, 59, 52, 57, 48, 53, 46, 44, 49, 42, 47, 40, 45. В «УСТЭК-Челябинск» отметили, что компания не эксплуатирует и не ремонтирует муниципальные тепловые сети, но приносит свои извинения жителям за задержку подачи отопления. Износ муниципальных сетей может быть 80-90%, считают источники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ранее источники URA.RU уже рассказывали, что, по их версии, износ сетей у «ЧКТС» около 80-90%. При этом МУП не обратилось с заявкой на пересмотр своих тарифов, хотя выиграло суд по этой теме. По оценкам инсайдеров, при перерасчете на ремонт изношенных теплосетей могли бы выделить порядка одного миллиарда рублей в год. «Мэрия просто отрицает существование проблем в теплоснабжении, не занимается их стратегическим решением. Сети „ЧКТС“ годами не ремонтировали, средства не вкладывались, а теперь страдают горожане», — высказал свое мнение источник в отрасли. Агентство направляло запросы по теме пересмотра тарифа в мэрию и «ЧКТС», ответы не были получены. Однако мэрия ранее утверждала, что износ сетей составляет около 60%. Денис Рыжий заявил, что в этом году особенно много жалоб на проблемы с отоплением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тем, как идет запуск отопления, недовольны не только простые челябинцы, но и руководство местного ОНФ. «С начала отопительного сезона к нам поступает множество обращений на отсутствие отопления в многоквартирных домах жителей Челябинска», — рассказал URA.RU руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. В связи с низкими среднесуточными температурами это стало ощутимо и вызывает у горожан обоснованное возмущение. «Мы наблюдаем в этом году реальный сбой подготовки к отопительному сезону в Челябинске. Готовим обращение в прокуратуру для придания ускорения городским чиновникам по этой проблеме», — заявил URA.RU Рыжий. В сентябре на имя мэра Натальи Котовой от челябинцев, месяцами живущих без горячей воды, массово стали поступать жалобы. Власти города заявляли, что все отключения были плановыми, а порывы устраняли в кротчайшие сроки. Однако жильцы домов на самых проблемных улицах Челябинска рассказывали журналистам URA.RU, что горячей воды в квартирах нет систематически. После публикаций агентства ситуацию взял на контроль замгенпрокура РФ Сергей Зайцев. Вмешательство органов помогло вернуть жителям горячую воду и добиться перерасчета коммунальных платежей. Однако отключения из-за повреждений на трубах МУП продолжились. При этом из-за порывов челябинцы теперь остаются в том числе и без уже включенного отопления. Агентство продолжит следить за развитием событий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Челябинска, контролирующая МУП «ЧКТС», отрицает вину своей компании в отсутствии отопления в частном секторе Калининского района и обвиняет в произошедшем другое теплоснабжающее предприятие — «УСТЭК-Челябинск». Однако, по данным последней организации, в домах до сих пор нет тепла из-за изношенных муниципальных труб. Между тем, претензии из-за проблем в ходе старта отопительного сезона администрации высказывают уже не только простые потребители, но и руководство «Народного фронта». Агентство URA.RU рассказывало, что семья ребенка-инвалида, живущая в частном доме в Калининском районе Челябинска, замерзала из-за отсутствия отопления. Вместе с ней страдали потребители в соседних зданиях. По версии жительницы дома №45 на улице Лобачевского Анастасии, в этом виновато МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» («ЧКТС»). При этом в ночь на 11 октября в городе обещают уже нулевую температуру. Запрос по этой теме челябинские чиновники и МУП «ЧКТС» проигнорировали. Но после выпуска материала URA.RU мэрия обвинила журналистов в публикации недостоверных данных и заявила, что отсутствие отопления якобы связано с бездействием теплоснабжающей компании «УСТЭК-Челябинск». «До сегодняшнего дня, 9 октября, на камере тепловой сети УСТЭК 25/9, расположенной по адресу: Арзамасская, 1, питающей частный сектор по улице Лобачевского, не открыты задвижки. По информации, имеющейся в распоряжении администрации города Челябинска, подключение данного частного сектора УСТЭК запланировала начать завтра, 10 октября. Администрацией города Челябинска готовятся материалы о данной ситуации для направления их в надзорные органы», — заявили накануне в администрации столицы Южного Урала. По факту жалоб жителей на задержку подачи отопления в районе улиц Лобачевского, пр. Победы, Валдайская, 1-я и 2-я Арзамасская проведена служебная проверка, рассказали URA.RU в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск». Там уточнили, что отопительный сезон в городе стартовал 3 октября, однако подача отопления потребителям происходит поэтапно, в течение пяти-шести дней. По графику жители этих улиц должны были получить тепло уже 6 октября. Но произошла задержка. В ночь с 5 на 6 октября случился инцидент на Челябинской ТЭЦ-3, коммунальщики устраняли его последствия. «9 октября невозможность подачи теплоносителя в муниципальные тепловые сети к указанным домам частного сектора связана с значением подпитки тепловой сети на критическом аварийном уровне, превышающем возможности систем водоподготовки источников тепловой энергии», — рассказали в «УСТЭКе». «10 октября теплоноситель на данный участок муниципальных тепловых сетей был подан, но после его подачи произошло повреждение на сетях, эксплуатируемых МУП „ЧКТС“, с выходом горячей воды на поверхность. Для ликвидации угрозы жизни и здоровью жителей, их имуществу, поврежденный участок был отключен до устранения повреждения силами муниципального предприятия коммунальных тепловых сетей», — рассказали в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск». По данным на 14 часов 10 октября отопление есть в частных домах по адресам: Остаются отключенными по причине повреждений на муниципальных сетях ул. Лобачевского 54, 59, 52, 57, 48, 53, 46, 44, 49, 42, 47, 40, 45. В «УСТЭК-Челябинск» отметили, что компания не эксплуатирует и не ремонтирует муниципальные тепловые сети, но приносит свои извинения жителям за задержку подачи отопления. Ранее источники URA.RU уже рассказывали, что, по их версии, износ сетей у «ЧКТС» около 80-90%. При этом МУП не обратилось с заявкой на пересмотр своих тарифов, хотя выиграло суд по этой теме. По оценкам инсайдеров, при перерасчете на ремонт изношенных теплосетей могли бы выделить порядка одного миллиарда рублей в год. «Мэрия просто отрицает существование проблем в теплоснабжении, не занимается их стратегическим решением. Сети „ЧКТС“ годами не ремонтировали, средства не вкладывались, а теперь страдают горожане», — высказал свое мнение источник в отрасли. Агентство направляло запросы по теме пересмотра тарифа в мэрию и «ЧКТС», ответы не были получены. Однако мэрия ранее утверждала, что износ сетей составляет около 60%. Тем, как идет запуск отопления, недовольны не только простые челябинцы, но и руководство местного ОНФ. «С начала отопительного сезона к нам поступает множество обращений на отсутствие отопления в многоквартирных домах жителей Челябинска», — рассказал URA.RU руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. В связи с низкими среднесуточными температурами это стало ощутимо и вызывает у горожан обоснованное возмущение. В сентябре на имя мэра Натальи Котовой от челябинцев, месяцами живущих без горячей воды, массово стали поступать жалобы. Власти города заявляли, что все отключения были плановыми, а порывы устраняли в кротчайшие сроки. Однако жильцы домов на самых проблемных улицах Челябинска рассказывали журналистам URA.RU, что горячей воды в квартирах нет систематически. После публикаций агентства ситуацию взял на контроль замгенпрокура РФ Сергей Зайцев. Вмешательство органов помогло вернуть жителям горячую воду и добиться перерасчета коммунальных платежей. Однако отключения из-за повреждений на трубах МУП продолжились. При этом из-за порывов челябинцы теперь остаются в том числе и без уже включенного отопления. Агентство продолжит следить за развитием событий.