Мэр Москвы объявил благодарность курганскому промышленнику Парышеву

Курганский промышленник получил благодарность мэра Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор завода «Курганстальмост» Дмитрий Парышев удостоился благодарности мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Поздравляем Дмитрия Николаевича и его большой коллектив. Это хорошее признание качества работы наших предприятий», — сообщил своим подписчикам губернатор. К посту он приложил фото приказа мэра Москвы от 10 ноября, где Собянин выносит благодарность руководителям завода «Курганстальмост».

Собянин объявил благодарность гендиректору «Курганстальмоста» Дмитрию Парышеву и техническому директору Олегу Моисееву. «За вклад в развитие строительной отрасли города Москвы и многолетний добросовестный труд», — сообщает оглавление распоряжения.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил Парышева медалью за заслуги перед Отечеством. Курганский промышленник получил награду за развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу.