10 октября 2023

Мэр Москвы объявил благодарность курганскому промышленнику Парышеву

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред президента в УФО представил врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима региону. г. Курган , парышев дмитрий
Курганский промышленник получил благодарность мэра Москвы Фото:

Директор завода «Курганстальмост» Дмитрий Парышев удостоился благодарности мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Поздравляем Дмитрия Николаевича и его большой коллектив. Это хорошее признание качества работы наших предприятий», — сообщил своим подписчикам губернатор. К посту он приложил фото приказа мэра Москвы от 10 ноября, где Собянин выносит благодарность руководителям завода «Курганстальмост».

Собянин объявил благодарность гендиректору «Курганстальмоста» Дмитрию Парышеву и техническому директору Олегу Моисееву. «За вклад в развитие строительной отрасли города Москвы и многолетний добросовестный труд», — сообщает оглавление распоряжения.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил Парышева медалью за заслуги перед Отечеством. Курганский промышленник получил награду за развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу.

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Директор завода «Курганстальмост» Дмитрий Парышев удостоился благодарности мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Поздравляем Дмитрия Николаевича и его большой коллектив. Это хорошее признание качества работы наших предприятий», — сообщил своим подписчикам губернатор. К посту он приложил фото приказа мэра Москвы от 10 ноября, где Собянин выносит благодарность руководителям завода «Курганстальмост». Собянин объявил благодарность гендиректору «Курганстальмоста» Дмитрию Парышеву и техническому директору Олегу Моисееву. «За вклад в развитие строительной отрасли города Москвы и многолетний добросовестный труд», — сообщает оглавление распоряжения. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил Парышева медалью за заслуги перед Отечеством. Курганский промышленник получил награду за развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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