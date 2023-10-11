Жителям ЯНАО грозит тюрьма за сбор краснокнижных грибов. Фото

12 октября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Ямальцы могут лишиться свободы за сбор краснокнижных грибов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жителям ЯНАО грозит тюремный срок и штрафы в миллионы рублей за сбор грибов, которые занесены в Красную книгу. Закон об уголовной ответственности для грибников вступил в силу 12 октября, сказано на сайте министерства природных ресурсов России. «Нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо до двух лет исправительных работ или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до миллиона рублей», — сообщили в Минприроды. Это может произойти в случае незаконной добычи, сбора, приобретения, хранения и продажи трех видов грибов — гиднеллум Пека, Паутинник фиолетовый и Гериций (Ежовик)коралловидный, которые растут на территории региона. Таже ямальцам может повстречаться особо ценное растение — Родиола розовая. За нарушение этого закона вводится уголовная ответственность. Грибы, за которые можно получить тюремный срок telegram-канал «Округ белых ночей» Виды наказание за сбор краснокнижных грибов telegram-канал «Округ белых ночей»

Жителям ЯНАО грозит тюремный срок и штрафы в миллионы рублей за сбор грибов, которые занесены в Красную книгу. Закон об уголовной ответственности для грибников вступил в силу 12 октября, сказано на сайте министерства природных ресурсов России. «Нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо до двух лет исправительных работ или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до миллиона рублей», — сообщили в Минприроды. Это может произойти в случае незаконной добычи, сбора, приобретения, хранения и продажи трех видов грибов — гиднеллум Пека, Паутинник фиолетовый и Гериций (Ежовик)коралловидный, которые растут на территории региона. Таже ямальцам может повстречаться особо ценное растение — Родиола розовая. За нарушение этого закона вводится уголовная ответственность.