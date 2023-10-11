11 октября 2023

Жителям ЯНАО грозит тюрьма за сбор краснокнижных грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Заворохиным. Пермь, арест, тюрьма, полиция, наручники, задержание
Ямальцы могут лишиться свободы за сбор краснокнижных грибов Фото:

Жителям ЯНАО грозит тюремный срок и штрафы в миллионы рублей за сбор грибов, которые занесены в Красную книгу. Закон об уголовной ответственности для грибников вступил в силу 12 октября, сказано на сайте министерства природных ресурсов России.

«Нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо до двух лет исправительных работ или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до миллиона рублей», — сообщили в Минприроды. Это может произойти в случае незаконной добычи, сбора, приобретения, хранения и продажи трех видов грибов — гиднеллум Пека, Паутинник фиолетовый и Гериций (Ежовик)коралловидный, которые растут на территории региона.

Таже ямальцам может повстречаться особо ценное растение — Родиола розовая. За нарушение этого закона вводится уголовная ответственность.

Грибы, за которые можно получить тюремный срок
Грибы, за которые можно получить тюремный срок
Виды наказание за сбор краснокнижных грибов
Виды наказание за сбор краснокнижных грибов

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Жителям ЯНАО грозит тюремный срок и штрафы в миллионы рублей за сбор грибов, которые занесены в Красную книгу. Закон об уголовной ответственности для грибников вступил в силу 12 октября, сказано на сайте министерства природных ресурсов России. «Нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо до двух лет исправительных работ или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до миллиона рублей», — сообщили в Минприроды. Это может произойти в случае незаконной добычи, сбора, приобретения, хранения и продажи трех видов грибов — гиднеллум Пека, Паутинник фиолетовый и Гериций (Ежовик)коралловидный, которые растут на территории региона. Таже ямальцам может повстречаться особо ценное растение — Родиола розовая. За нарушение этого закона вводится уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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