В деле о массовом избиении тюменского школьника появился новый поворот

В Тюмени родители школьника, который избил шестиклассника, обратились в полицию

13 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Родители ученика, которого обвинили в избиении шестиклассника, обратились за помощью к силовикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители ученика тюменской школы №94, которого обвинили в избиении шестиклассника, написали встречное заявление в правоохранительные органы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что тюменская прокуратура вступилась за избитого школьника после того, как информация о конфликте между учащимися попала в СМИ. «Родители ученика, которого обвинили в избиении шестиклассника, не согласны с претензиями в адрес своего ребенка. Они написали встречное заявление и считают, что конфликт был спровоцирован другими школьниками», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что директору тюменской школы №94 Светлане Колчановой, как ответственному лицу, также грозит дисциплинарная ответственность.

Родители ученика тюменской школы №94, которого обвинили в избиении шестиклассника, написали встречное заявление в правоохранительные органы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что тюменская прокуратура вступилась за избитого школьника после того, как информация о конфликте между учащимися попала в СМИ. «Родители ученика, которого обвинили в избиении шестиклассника, не согласны с претензиями в адрес своего ребенка. Они написали встречное заявление и считают, что конфликт был спровоцирован другими школьниками», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что директору тюменской школы №94 Светлане Колчановой, как ответственному лицу, также грозит дисциплинарная ответственность.