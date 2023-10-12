12 октября 2023

В деле о массовом избиении тюменского школьника появился новый поворот

В Тюмени родители школьника, который избил шестиклассника, обратились в полицию
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, полиция, пристав
Родители ученика, которого обвинили в избиении шестиклассника, обратились за помощью к силовикам Фото:

Родители ученика тюменской школы №94, которого обвинили в избиении шестиклассника, написали встречное заявление в правоохранительные органы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что тюменская прокуратура вступилась за избитого школьника после того, как информация о конфликте между учащимися попала в СМИ.

«Родители ученика, которого обвинили в избиении шестиклассника, не согласны с претензиями в адрес своего ребенка. Они написали встречное заявление и считают, что конфликт был спровоцирован другими школьниками», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что директору тюменской школы №94 Светлане Колчановой, как ответственному лицу, также грозит дисциплинарная ответственность.

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Родители ученика тюменской школы №94, которого обвинили в избиении шестиклассника, написали встречное заявление в правоохранительные органы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что тюменская прокуратура вступилась за избитого школьника после того, как информация о конфликте между учащимися попала в СМИ. «Родители ученика, которого обвинили в избиении шестиклассника, не согласны с претензиями в адрес своего ребенка. Они написали встречное заявление и считают, что конфликт был спровоцирован другими школьниками», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что директору тюменской школы №94 Светлане Колчановой, как ответственному лицу, также грозит дисциплинарная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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