Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев на закрытой вечеринке в честь завершения двухдневного фестиваля «Да, шеф!» подарил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову позолоченный половник. Об этом сообщили в соцсети.
«В Екатеринбурге проходит закрытая вечеринка в честь завершения фестиваля „Да, шеф!“. Повар Константин Ивлев вручил Алексею Орлову памятные подарки, в том числе позолоченный половник», — пишет telegram-канал «Моменты. Екатеринбург».
Также Ивлев подарил Орлову фигурку в виде себя. Мэр в ответ вручил ему медаль в честь 300-летия Екатеринбурга.
Фестиваль «Да, шеф!» проходил в Екатеринбурге с 22 июля. На нем повара состязались в умении готовить блюда. Также здесь Ивлев приготовил большой рулетик с ветчиной и майонезом, который попал в Книгу рекордов России.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.