22 июля 2023

Шеф Ивлев на закрытой вечеринке подарил мэру Екатеринбурга позолоченный половник. Видео

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Гастрономический фестиваль «Да, шеф!». Екатеринбург, орлов алексей, ивлев константин
Алексей Орлов (слева) подарил Константину Ивлеву медаль в честь 300-летия Екатеринбурга Фото:

Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев на закрытой вечеринке в честь завершения двухдневного фестиваля «Да, шеф!» подарил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову позолоченный половник. Об этом сообщили в соцсети.

«В Екатеринбурге проходит закрытая вечеринка в честь завершения фестиваля „Да, шеф!“. Повар Константин Ивлев вручил Алексею Орлову памятные подарки, в том числе позолоченный половник», — пишет telegram-канал «Моменты. Екатеринбург».

Также Ивлев подарил Орлову фигурку в виде себя. Мэр в ответ вручил ему медаль в честь 300-летия Екатеринбурга.

Фестиваль «Да, шеф!» проходил в Екатеринбурге с 22 июля. На нем повара состязались в умении готовить блюда. Также здесь Ивлев приготовил большой рулетик с ветчиной и майонезом, который попал в Книгу рекордов России.

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Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев на закрытой вечеринке в честь завершения двухдневного фестиваля «Да, шеф!» подарил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову позолоченный половник. Об этом сообщили в соцсети. «В Екатеринбурге проходит закрытая вечеринка в честь завершения фестиваля „Да, шеф!“. Повар Константин Ивлев вручил Алексею Орлову памятные подарки, в том числе позолоченный половник», — пишет telegram-канал «Моменты. Екатеринбург». Также Ивлев подарил Орлову фигурку в виде себя. Мэр в ответ вручил ему медаль в честь 300-летия Екатеринбурга. Фестиваль «Да, шеф!» проходил в Екатеринбурге с 22 июля. На нем повара состязались в умении готовить блюда. Также здесь Ивлев приготовил большой рулетик с ветчиной и майонезом, который попал в Книгу рекордов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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