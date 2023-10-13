13 октября 2023

На 10 автобусных остановках в Кургане появятся электронные табло

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, автобусная остановка, улица бурова петрова
На остановках поставят электронные табло прибытия транспорта Фото:

В Кургане на 10 автобусных остановках появятся электронные табло прибытия транспорта. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Исполнитель должен поставить электронные табло прибытия транспорта для остановок и выполнить монтажные работы. Места выполнения работ: остановки „Кинотеатр Россия“ по ул. Гоголя в районе домов №37 и №42, остановки „Центральный рынок“ по ул. Куйбышева в районе домов №103 и №74 и ул. Пролетарская возле дома №12, „ТЦ Некрасовский“ по пр. Машиностроителей возле домов №2 и №3А/2, остановка „Вокзал“ по пл. Слосмана возле дома №6 и ул. Станционная около дома №12 и остановка „ул. Илизарова“ в шестом микрорайоне», — указано в документе. На данный момент идет подача заявок на выполнение контракта.

На табло курганские власти планируют потратить 3 789 416 рублей. В требованиях указано, что устройство должно отображать информацию о наименовании остановки, времени до прибытия автобусов, текущего времени, даты и температуры окружающего воздуха. Также электронные табло должны показывать вид, маршрут и тип автобуса, его путь следования и неограниченное количество отображаемых маршрутов. При этом, если через остановку проходит количество автобусов, превышающее число строк информационного поля, маршруты должны отображаться циклически с заданным периодом времени.

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В Кургане на 10 автобусных остановках появятся электронные табло прибытия транспорта. Информация об этом размещена на портале госзакупок. «Исполнитель должен поставить электронные табло прибытия транспорта для остановок и выполнить монтажные работы. Места выполнения работ: остановки „Кинотеатр Россия“ по ул. Гоголя в районе домов №37 и №42, остановки „Центральный рынок“ по ул. Куйбышева в районе домов №103 и №74 и ул. Пролетарская возле дома №12, „ТЦ Некрасовский“ по пр. Машиностроителей возле домов №2 и №3А/2, остановка „Вокзал“ по пл. Слосмана возле дома №6 и ул. Станционная около дома №12 и остановка „ул. Илизарова“ в шестом микрорайоне», — указано в документе. На данный момент идет подача заявок на выполнение контракта. На табло курганские власти планируют потратить 3 789 416 рублей. В требованиях указано, что устройство должно отображать информацию о наименовании остановки, времени до прибытия автобусов, текущего времени, даты и температуры окружающего воздуха. Также электронные табло должны показывать вид, маршрут и тип автобуса, его путь следования и неограниченное количество отображаемых маршрутов. При этом, если через остановку проходит количество автобусов, превышающее число строк информационного поля, маршруты должны отображаться циклически с заданным периодом времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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