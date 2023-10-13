Два курганца насмерть забили собутыльника из-за голубей

Суд наказал курганцев за убийство собутыльника, не кормившего голубей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два курганца били собутыльника руками и ногами, а также трубой и лопатой пока тот не скончался. Конфликт возник из-за того, что потерпевший не кормил голубей, за которыми должен был следить. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимые жестоко избили потерпевшего в ходе совместного распития спиртных напитков. Ссора возникла после того, как мужчины узнали о гибели 20 голубей, которых должен был кормить потерпевший», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского областного суда.

Суд приговорил курганцев к 15 годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. По гражданскому иску они обязаны выплатить семье убитого по одному миллиону рублей каждый. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.

Ранее житель Шумихинского округа Курганской области в пьяной ссоре убил брата, который не вернул ему деньги за купленные дрова. Курганец купил брату телегу дров, затем они стали обмывать покупку, пили спирт. Когда мужчина сказал родственнику, что тот должен ему денег за дрова, началась ссора. В ходе конфликта злоумышленник порезал брата ножом.