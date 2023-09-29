Пьяный курганец зарезал брата из-за дров

Курганец убил брата после ссоры из-за покупки телеги дров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Шумихинского округа в пьяной ссоре убил брата, который не захотел отблагодарить родственника за купленные дрова. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый купил брату телегу дров, затем они стали обмывать покупку, пили спирт. Когда мужчина сказал родственнику, что тот должен ему денег за дрова, началась ссора. В ходе конфликта злоумышленник порезал брата ножом», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шумихинского районного суда.

Суд приговорил курганца за убийство к семи годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее жителя Кургана отправили в тюрьму за убийство родного брата. Он его забил лопатой в ходе ссоры.