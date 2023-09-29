29 сентября 2023

Пьяный курганец зарезал брата из-за дров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Курганец убил брата после ссоры из-за покупки телеги дров Фото:

Житель Шумихинского округа в пьяной ссоре убил брата, который не захотел отблагодарить родственника за купленные дрова. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый купил брату телегу дров, затем они стали обмывать покупку, пили спирт. Когда мужчина сказал родственнику, что тот должен ему денег за дрова, началась ссора. В ходе конфликта злоумышленник порезал брата ножом», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шумихинского районного суда.

Суд приговорил курганца за убийство к семи годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее жителя Кургана отправили в тюрьму за убийство родного брата. Он его забил лопатой в ходе ссоры.

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Житель Шумихинского округа в пьяной ссоре убил брата, который не захотел отблагодарить родственника за купленные дрова. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый купил брату телегу дров, затем они стали обмывать покупку, пили спирт. Когда мужчина сказал родственнику, что тот должен ему денег за дрова, началась ссора. В ходе конфликта злоумышленник порезал брата ножом», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шумихинского районного суда. Суд приговорил курганца за убийство к семи годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Ранее жителя Кургана отправили в тюрьму за убийство родного брата. Он его забил лопатой в ходе ссоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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