Жители ЯНАО беспокоятся из-за отсутствия лекарств в аптечной сети

Жители Салехарда обеспокоены отсутствием лекарств в аптеках крупной федеральной сети «Аптека от склада». Также сообщается о закрытии точки, расположенной по улице Зои Космодемьянской.
«На полках [в аптеках сети „Аптека от склада“] уже „практически ничего нет“», — передает слова горожан МК Ямал. Салехардцы заметили, что в аптеки сети продолжительное время не поступают новые лекарства. Они ожидали, что это временное явление, однако ситуация не изменилась.
Прекратила свою работу одна из точек сети, расположенная на улице Зои Космодемьянской. «Аптеку на Зои Космодемьянской вообще закрыли», — рассказала жительница Салехарда, прислав фото. В объявлении на снимке сообщается, что аптека не работает, дата открытия не уточняется.
Корреспондент URA.RU направил запрос в адрес руководства компании «Аптека от склада». На момент публикации ответ на него не поступил.
В июне текущего года сетью аптек заинтересовалась окружная прокуратура. В Аксарке (ЯНАО) на аптечных пунктах были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности. А 6 сентября производитель БАДов «Курортмедсервис» подал судебный иск о банкротстве предприятия управляющего аптечной сетью «Аптека от склада».
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