13 октября 2023
12 октября 2023

Жители ЯНАО беспокоятся из-за отсутствия лекарств в аптечной сети

© Служба новостей «URA.RU»
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Поступление новой партии вакцины от гриппа двух наименований "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Челябинск, минздрав, лекарства, медицина, областной аптечный склад
В Салехарде уже закрылась одна из точек сети Фото:

Жители Салехарда обеспокоены отсутствием лекарств в аптеках крупной федеральной сети «Аптека от склада». Также сообщается о закрытии точки, расположенной по улице Зои Космодемьянской.

«На полках [в аптеках сети „Аптека от склада“] уже „практически ничего нет“», — передает слова горожан МК Ямал. Салехардцы заметили, что в аптеки сети продолжительное время не поступают новые лекарства. Они ожидали, что это временное явление, однако ситуация не изменилась.

Прекратила свою работу одна из точек сети, расположенная на улице Зои Космодемьянской. «Аптеку на Зои Космодемьянской вообще закрыли», — рассказала жительница Салехарда, прислав фото. В объявлении на снимке сообщается, что аптека не работает, дата открытия не уточняется.

Корреспондент URA.RU направил запрос в адрес руководства компании «Аптека от склада». На момент публикации ответ на него не поступил.

В июне текущего года сетью аптек заинтересовалась окружная прокуратура. В Аксарке (ЯНАО) на аптечных пунктах были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности. А 6 сентября производитель БАДов «Курортмедсервис» подал судебный иск о банкротстве предприятия управляющего аптечной сетью «Аптека от склада».

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Жители Салехарда обеспокоены отсутствием лекарств в аптеках крупной федеральной сети «Аптека от склада». Также сообщается о закрытии точки, расположенной по улице Зои Космодемьянской. «На полках [в аптеках сети „Аптека от склада“] уже „практически ничего нет“», — передает слова горожан МК Ямал. Салехардцы заметили, что в аптеки сети продолжительное время не поступают новые лекарства. Они ожидали, что это временное явление, однако ситуация не изменилась. Прекратила свою работу одна из точек сети, расположенная на улице Зои Космодемьянской. «Аптеку на Зои Космодемьянской вообще закрыли», — рассказала жительница Салехарда, прислав фото. В объявлении на снимке сообщается, что аптека не работает, дата открытия не уточняется. Корреспондент URA.RU направил запрос в адрес руководства компании «Аптека от склада». На момент публикации ответ на него не поступил. В июне текущего года сетью аптек заинтересовалась окружная прокуратура. В Аксарке (ЯНАО) на аптечных пунктах были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности. А 6 сентября производитель БАДов «Курортмедсервис» подал судебный иск о банкротстве предприятия управляющего аптечной сетью «Аптека от склада».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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